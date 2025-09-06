Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer con un mensaje en una cartulina: esto se sabe

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer con un mensaje en una cartulina: esto se sabe

La identidad de la mujer y la causa exacta de su fallecimiento aún no han sido determinadas. Por ahora, las autoridades revelaron que en la escena se encontró una cartulina con un mensaje impactante.

Foto de referencia de una escena del crimen
Escena del crimen
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 02:34 p. m.

El 4 pasado de septiembre de 2025, en horas de la noche, las autoridades de Tijuana, Baja California, realizaron un macabro hallazgo en plena vía pública.

Allí fue descubierto el cuerpo de una mujer con evidentes signos de violencia física. El cadáver se encontraba envuelto en una sábana blanca, en un área que, según han determinado las autoridades, no tiene cámaras de seguridad, lo que ha dificultado la investigación.

La identidad de la mujer y la causa exacta de su fallecimiento aún no han sido determinadas. Por ahora, las autoridades revelaron que en la escena se encontró una cartulina con un mensaje impactante.

La nota decía "Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos", y ha abierto una fuerte hipótesis sobre las posibles causas detrás del asesinato. La Fiscalía General del Estado de Baja California llegó al lugar, acordonaron la zona, iniciaron una investigación y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Escena del crimen.
Foto: Pexels.

Este caso ha conmocionado a la ciudadanía, que exige respuestas y una investigación profunda para determinar quiénes fueron los autores de este crimen.

El crimen se suma a la ola de violencia que ha golpeado a México en los últimos meses y está siendo investigado como un posible feminicidio, argumentado que según la ley, este se tipifica cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género.

Publicidad

Cabe resaltar que hace unas semanas otro hallazgo paralizó a la comunidad internacional, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, reportada como desaparecida días atrás.

El hallazgo se dio el pasado 14 de agosto de 2025, durante una inspección realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, en una construcción ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Violencia Contra la mujer

Tijuana