Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer con un mensaje en una cartulina: esto se sabe

El 4 pasado de septiembre de 2025, en horas de la noche, las autoridades de Tijuana, Baja California, realizaron un macabro hallazgo en plena vía pública.

Allí fue descubierto el cuerpo de una mujer con evidentes signos de violencia física. El cadáver se encontraba envuelto en una sábana blanca, en un área que, según han determinado las autoridades, no tiene cámaras de seguridad, lo que ha dificultado la investigación.

La identidad de la mujer y la causa exacta de su fallecimiento aún no han sido determinadas. Por ahora, las autoridades revelaron que en la escena se encontró una cartulina con un mensaje impactante.

La nota decía "Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos", y ha abierto una fuerte hipótesis sobre las posibles causas detrás del asesinato. La Fiscalía General del Estado de Baja California llegó al lugar, acordonaron la zona, iniciaron una investigación y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Foto: Pexels.

Este caso ha conmocionado a la ciudadanía, que exige respuestas y una investigación profunda para determinar quiénes fueron los autores de este crimen.

El crimen se suma a la ola de violencia que ha golpeado a México en los últimos meses y está siendo investigado como un posible feminicidio, argumentado que según la ley, este se tipifica cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género.

Publicidad

Cabe resaltar que hace unas semanas otro hallazgo paralizó a la comunidad internacional, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años, reportada como desaparecida días atrás.

El hallazgo se dio el pasado 14 de agosto de 2025, durante una inspección realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, en una construcción ubicada en la alcaldía Benito Juárez.