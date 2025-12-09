Encuentran los cuerpos de dos menores de edad en un parque: esto se sabe

La ciudad de Jaén en España permanece conmocionada tras el hallazgo sin vida de Sharit, de 16 años, y Rosmed, de 15, en el Parque de la Concordia, la noche del pasado viernes. El padre de Sharit encontró los cuerpos y alertó a las autoridades.

Tres días después del suceso, y sin contar aún con los informes completos de las autopsias, la Policía Nacional emitió un comunicado preliminar en el que señaló el suicidio como principal línea de investigación. La versión fue rechazada de inmediato por los familiares, quienes han pedido que se examine el caso como un posible homicidio.

El padre de Sharit aseguró en Espejo Público: “Puedo garantizar por mi vida que esto no es un suicidio”, y ha insistido en investigar la hipótesis de un “homicidio perfecto”.

La familia cuestiona varios elementos de la escena. Según relataron, existen “incoherencias” en aspectos técnicos y emocionales del caso. En la reconstrucción de los hechos se sabe que, a las 21:41 horas, el celular de Sharit recibió un mensaje de Rosmed en el que anunciaba su intención de quitarse la vida. Minutos después, hacia las 21:45, Sharit envió un texto a su novio en el que terminaba la relación.



Sin embargo, el padre de la menor ha puesto en duda la coherencia entre esos mensajes y lo ocurrido en el parque, señalando la presencia de dos sogas “casi de la misma medida” y la ausencia de herramientas para cortarlas. “Esto no es un lazo que se corta con los dientes”, afirmó.

Aunque el delegado del Gobierno ha insistido en que todas las líneas de investigación continúan abiertas, también reiteró que, desde el inicio, no se ha encontrado evidencia de la participación de terceras personas.

En el contexto personal de las víctimas, se confirmó que una de las adolescentes había estado vinculada a un protocolo de autolesiones en su centro educativo durante el año pasado. No obstante, el padre de Sharit sostiene que su hija era “una niña feliz” y con proyectos a futuro.