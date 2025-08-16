Encuentran muertos en una bañera de hotel a policía y empresaria: esto se sabe

El hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de la bañera de una habitación de hotel tiene consternada a la comunidad y en alerta a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como el policía militar Jeferson Luiz Sagaz, de 37 años, y su esposa, la empresaria Ana Carolina Silva, también de 37.

El hecho ocurrió en un hotel de São José, en la región metropolitana de Florianópolis, Brasil. El descubrimiento se produjo la noche del lunes, hacia las 10:15 p. m., cuando la Policía Militar ingresó al lugar tras recibir el llamado de familiares que llevaban más de 24 horas sin noticias de la pareja.

El detalle más doloroso es que ambos dejan huérfana a su hija de apenas cuatro años.

Ninguno de los dos presentaba signos aparentes de violencia. Foto: Freepik y captura de redes sociales

De acuerdo con versiones de allegados, el domingo habían celebrado el cumpleaños de la niña en un centro comercial. Tras la fiesta, la menor quedó al cuidado de una tía, mientras los esposos decidieron salir a un bar. La última vez que fueron vistos con vida fue cerca de las 11:30 p. m. de esa misma noche.

Al no regresar por su hija ni responder llamadas, la familia alertó a las autoridades. Siguiendo los últimos movimientos del matrimonio, los investigadores lograron ubicarlos en el hotel, donde finalmente hallaron los cuerpos.

El jefe policial Felipe Simão, responsable de la investigación, confirmó que no se observaron signos de violencia externa. No obstante, aclaró que ninguna hipótesis ha sido descartada. “Se estudia la posibilidad de un homicidio, un accidente o incluso un suicidio”, aseguró.

Los peritos revisaron cámaras de seguridad, el vehículo de la pareja y otros elementos para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. Se confirmó que Sagaz, instructor en la Academia de Policía Militar de la Trindade, no llevaba consigo su arma de dotación al ingresar al hotel.

Por su parte, Ana Carolina Silva era propietaria de una cadena de salones de belleza y compartía su vida con el uniformado desde hacía casi 20 años. La Policía Científica ya realizó los análisis forenses, y el informe definitivo, que se conocería en los próximos días, será clave para entender qué sucedió en las horas previas a la tragedia.