Esposa de reconocido influencer es señalada de acabar con la vida de un hombre

En un impactante caso se registró en Estados Unidos, cuando una mujer embarazada, identificada como Liv, quien es pareja del reconocido influencer Corey Jones, se vio involucrada en un asesinato tras disparar mortalmente a un intruso en su propia casa.

Los hechos se registraron en horas de la noche del pasado 15 de agosto de 2025, cuando Liv, al notar la presencia de un ladrón mientras estaba sola en su casa con su bebé, tomó la decisión de esconder a la menor en un cajón y atacar al sujeto. Cabe recordar que

Según declaraciones del propio Corey Jones y la Policía local, Liv, quien afirmó no conocer al atacante, actuó en legítima defensa al ver la silueta de una persona que había logrado ingresar a la habitación donde se encontraba.

La mujer le disparó directamente a la cabeza al sujeto, siendo esta la primera y única vez que, según Jones, Liv había usado un arma de fuego.

Esposa de reconocido influencer escondió a su bebé en un cajón para acabar con la vida de un hombre Foto: redes sociales

La víctima fue identificada como Shelby Hurd, de 36 años, con un historial delictivo amplio, condenas por robo en 2022 y 2023, y que había sido liberado bajo libertad condicional en febrero de este año.

Las autoridades confirmaron que Hurd llevaba guantes y un arma en el momento del incidente, lo que indica un intento de robo. Sin embargo, el caso aún sigue siendo materia de investigación.

Publicidad

El influencer Corey, de 44 años y conocido por su canal de YouTube "CJ on 32s", defendió públicamente la acción de su pareja, afirmando que "Liv sabe lo que pasó y lo que tuvo que hacer para proteger a los suyos".

Jones, a través de un video compartido en redes sociales, mostró lo que encontró al llegar a su casa. Aunque la policía continúa investigando, Jones dijo que su contenido lo convierte en blanco de los ladrones, sin embargo añadió que "detendrá y renunciará a todo" por lo que ha trabajado, si es necesario.