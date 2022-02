¿Estamos al borde de la III Guerra Mundial? Expertos analizan el conflicto entre Rusia y Ucrania

La intervención militar de Rusia a Ucrania , ordenada por Vladímir Putin, paraliza al mundo. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, expertos analizan el conflicto entre ambos países en los planos económico, social y política. La pregunta que surge en medio de la tensión es si el choque derivará en una Tercera Guerra Mundial.

La investigadora Orysia Lutsevych, el analista Gabriel Santamaría, el exdiplomático venezolano Rafael Tortorelo y el consultor Guillermo Valencia brindaron sus opiniones acerca del conflicto que tiene en vilo al planeta.

Publicidad

"El conflicto deriva tras el acuerdo que se firmó a finales de la II Guerra Mundial en el que Stalin decidía las fronteras y decidía que sucedía con algunos territorios como Austria. Putin cree que de alguna manera puede revisar y traer ese espíritu de relaciones globales, bajo el supuesto de que países como China y EE.UU. peden sentarse en una mesa a moldear el mundo en esferas de influencia", declaró la investigadora Orysia Lutsevych.

Publicidad

De acuerdo con la investigadora, el futuro de los acontecimientos y la posibilidad de que el conflicto escale a un nivel global dependerá de cómo el mundo reaccione a lo que está haciendo Putin en Ucrania.

"Si la comunidad mundial, las naciones, deciden apoyar los principios de soberanía territorial , si todas las naciones, grandes, pequeñas o medianas, salen a respaldar ese concepto, podríamos seguir en un mundo que mantenga un orden más o menos seguro, pero si Putin no haya condena a sus acciones, podría significar un precedente para que otros países, como China comiencen a invadir otros territorios", complementó Lutsevych.

Publicidad

En concepto del experto Gabriel Santamaría, Putin concentra un gran poder en Rusia y está convencido de poder ir hasta las últimas consecuencia.

"Realmente es un país en el que las decisioneslas toma una sola persona: Vladímir Putin. No tengo la impresión de que las élites estén a favor de esa invasión, no tiene valor estratégico. Creo que Putin piensa llegar hasta el final. El país no está a favor de la guerra. Es una decisión muy poco popular", complementó Santamaría.

Publicidad

Para Rafael Tortolero, analista internacional y exembajador de Venezuela en Chipre, la responsabilidad del conflicto entre Rusia y Ucrania recae en la Casa Blanca. "No han dicho que esta es una guerra provocada desde Estados Unidos para interferir en el desarrollo tecnológico, cultura y político de Rusia. Putin no está hipnotizando a nadie. Rusia se está defendiendo de un ataque sostenido desde Occidente" sostuvo el exdiplomático.

Guillermo Valencia, director de Macrowise, firma de consultoría de mercados internacionales, habló de las implicaciones económicas del conflicto. "Este es un escenario donde se busca un refugio y este es el dólar. la caída del dólar no está pasando hoy, viene desde diciembre de 2021, en parte por el miedo a la inflación y a estas noticias geopolíticas, pero la invasión a Ucrania crea un clímax donde los inversionistas buscan oro, petróleo y dólares", indicó Valencia.

Publicidad

Escuche el análisis de los expertos en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: