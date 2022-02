Lo que se viene para el mundo y América Latina si se desata una guerra de Rusia por Ucrania

Se agrava el conflicto entre Rusia y Ucrania mientras el mundo ve con temor la posibilidad de que se desate el enfrentamiento bélico más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza es latente y los expertos creen que la crisis puede tener consecuencias de alcance global . En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, tres analistas opinaron sobre cómo podría afectar a América Latina un enfrentamiento en Europa.

Sobre el tema opinaron la excanciller María Emma Mejia, María Teresa Aya, profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, y Vladimir Rouvinski, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI.

“Lo que plantea Putin es un incumplimiento total de la carta de Naciones Unidas . La diplomacia no pareciera estar funcionando. Esto se definirá probablemente como una especie de lo que qué será la nueva guerra de 2022. No es la Segunda Guerra Mundial, pero habrá población que muere y habrá que tomar posiciones en la ONU. Lo que es Occidente, todos los gobiernos estarán rodeando las decisiones que tome la OTAN”, declaró Mejía.

“ La expansión de la OTAN es vista por Putin como una amenaza . Para Rusia, la democracia es algo que se entiende de forma muy distinta a lo que lo hacemos en América Latina y los paíes que tienen influencia de los Estados Unidos”, declaró María Teresa Aya.

"Estoy de acuerdo en que lo que tenemos en este momento es un asalto del orden internacional. Putin quiere decir que las reglas de juego anteriores ya no son válidas y estamos ante un nuevo orden mundial. Putin no cree en absoluto en la democracia, ve estos regímenes como muy débiles y que no se puede confiar. Tiene una desconfianza enorme en la democracia. Él ve a los líderes autoritarios como los países con los que puede tener relaciones a largo plazo", opinó el profesor Rouvinski.

Escuche el análisis sobre la posibilidad de un conflicto bélico por Ucrania en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: