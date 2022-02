Putin teme que Ucrania sea próspera y tenga una democracia exitosa: exlord de Reino Unido

En Europa, la tensión que se vive en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia ha puesto en tela de juicio las decisiones de diferentes mandatarios. Como es el caso de Boris Johnson en el Reino Unido, por eso David Lidignton, exlord canciller de este país, explicó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire la situación.

“El Reino Unido se va a alinear con la postura más dura de por ejemplo Polinia, Rumania y Estados Unidos y esto porque no se nos puede olvidar que hace unos años el Reino Unido vivió un ataque con armas químicas donde hay dos sospechosos rusos y el gobierno ruso se rehúsa a extraditarlos. La Policía en el Reino Unido dice que no ve otra explicación distinta a que el ataque viene de una orden de un miembro de alto rango de Rusia. La idea de que Urania ingrese a la OTAN no se ve porque todos sus miembros tuenen que estar a favor y esto se puede demorar”, indicó el exfuncionario del Reino Unido.

Publicidad

Le puede interesar

Lidington se refirió a la tensa situación entre Ucrania y Rusia indicando, lo que a su parecer, es el verdadero temor del presidente ruso Vladimir Putin.

Publicidad

“Rechazo que Moscú pueda vetar lo que países independientes quieran hacer, lo que el señor Putin realmente teme es que Ucrania se convierta en un país próspero y una democracia exitosa”, finalizó el exlord.