Este fue el momento exacto en que explotó importante fábrica: todo quedó en video

En la noche del pasado viernes, 14 de noviembre, en Buenos Aires, Argentina, se registró una fuerte explosión en una importante fábrica de una reconocida empresa de agroquímicos en la zona de Polo Industrial de Spegazzini. La fuerte bola de humo se extendió a lo más alto y se alcanzó a visualizar desde lejos del punto.

Pero un video revelado por la Fiscalía de Ezeiza y compartido en redes sociales por TN, medio local, mostró el momento exacto en que se produjo esta fuerte explosión en el interior de esta importante fábrica. Una escena impresionante en donde se vio la ola de humo que se expandió tras este hecho.

“La fiscal, Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, espera las grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la empresa Logischem, dedicada a la logística de productos químicos, para avanzar con la investigación”, indicaron desde el medio mencionado.

Este fue el momento exacto en que explotó importante fábrica // Foto: X @agendaindustria

Asimismo, se conoció que habría un indicio de que pudo ser causado por algo en específico, pero aún es pronto para las autoridades determinar este hecho, al igual que se dio una versión de un fósforo rojo que derivó en este momento y la cual se encuentra en manos de las autoridades.



“Entre las múltiples compañías afectadas hay al menos cuatro en la mira de la Justicia. Una de ellas es Logischem donde se cree que habría empezado el fuego. De las hipótesis que maneja la Justicia, se habla de una fuga de gas que pudo haber desatado el fuego, situación que sigue siendo materia de análisis”, añadieron.

Por ahora, todo se mantiene en investigación para determinar la causa puntual del hecho. Al igual que verificar la cantidad de daños materiales como las cifras millonarios que se podrían haber generado por este hecho en la capital de Argentina, que, hasta ahora, sigue impresionando en redes sociales por la fuerte ola de humo y la magnitud de lo que sucedió.

Este es el video:

🚨El video que muestra el instante exacto de la explosión en la empresa Logischem, que desató el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza. pic.twitter.com/GHOunub0ca — Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) November 18, 2025