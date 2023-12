"Esto no ha sido provocado por Venezuela; el país está reaccionando": Rafael Ruano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , lanzó un plan de acción sobre el territorio en disputa con Guyana, que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares en localidades cercanas al área bajo pleito, sin anunciar, de momento, una incursión en la zona en litigio.

"Guyana debe saber que arreglamos este problema por las buenas o lo arreglamos", dijo el mandatario -aplaudido por ministros, militares, alcaldes y gobernadores-, tras anunciar nueve decisiones que marcan el nuevo rumbo de Caracas en el pleito con Georgetown por los casi 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo.

En diálogo con Mañanas Blu, el geógrafo Rafael Ruano, habló sobre el mapa de Venezuela, luego de el referendo sobre el litigio sobre Guyana.

Para Ruano, se trata de un cambio relativo "eso del nuevo mapa de Venezuela es algo relativo. Simplemente el mapa de Venezuela aparece con la región de la Guayana efectiva, impreso y en muchísimas, muchísimas publicaciones desde hace más de cincuenta años. De manera que no es un nuevo mapa. Simplemente lo que se está es quitando de las rayas, que es una nomenclatura internacional de cartografía", dijo.

De acuerdo con Ruano, Guyana no quiso continuar con el método de la conciliación y es la que ha provocado este giro, que ha generado la reacción del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El presidente ordenó la creación de una división militar para atender la zona en cuestión, sin anunciar ninguna incursión armada en el territorio, pues ordenó a la Fuerza Armada asentarse en una localidad próxima, pero no fronteriza, con el Esequibo , al menos de manera "provisional".

A su vez, pidió a la petrolera Pdvsa que, "de inmediato", empiece a "conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas" en la Guayana Esequiba, nombre que llevará el estado que prevén crear en la zona disputada.

Sobre las licencias, el experto explicó que no se trata de una reacción provocada por Venezuela en sí: "esto no ha sido provocado por Venezuela. Venezuela es lo que está reaccionando, reaccionando antes. Incluso no debemos olvidar que Guyana ha estado otorgando de manera ilegal licitaciones para explorar y explotar petróleo en la plataforma continental en el Atlántico en áreas que no están delimitadas. Venezuela lo que lo que está es reaccionando ante la actitud agresiva de Guyana".

