Estudiante de 14 años acuchilló a su profesora y luego se lastimó: huyó, pero lo capturaron

Un adolescente de 14 años que el miércoles hirió con un cuchillo a una profesora en un colegio en el noreste de Francia, se encuentra en estado grave después de apuñalarse a sí mismo en el cuello cuando fue detenido por la policía.

Este adolescente fascinado por las armas y el nazismo, "fue operado (..) y su vida está en peligro", indicó la fiscal de Estrasburgo (este), Clarisse Taron, durante una conferencia de prensa.

La víctima, una profesora de música de 66 años, fue herida en el rostro pero su vida no corre peligro. La profesora permanece hospitalizada, especialmente "para asegurar su seguimiento psicológico", continuó la magistrada.

El adolescente, sin antecedentes judiciales y que no había sido señalado como un alumno violento, la atacó mientras ella entraba con otra clase en una sala de clase en el colegio Robert Schuman de Benfeld, localidad al sur de Estrasburgo, cerca de la frontera con Alemania.



El joven huyó rápidamente, sin atacar a otras personas. Los motivos de su acto aún se desconocen.

Varios centros de secundaria o liceos en Francia han registrado en los últimos meses ataques con cuchillos. En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.

"Condeno firmemente la agresión", escribió en la red social X la ministra de Educación, Élisabeth Borne, quien anunció la activación de una unidad de atención psicológica para los alumnos y el personal.

Las autoridades educativas locales precisaron que el atacante tenía una "situación de fragilidad escolar".

Los alumnos del curso en el que ocurrió la agresión fueron confinados, antes de ser trasladados a otro lugar del centro.

El resto de alumnos fueron trasladados a una instalación municipal de esta localidad de 6.000 habitantes para que sus padres los recogieran.

"La alarma sonó. Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio", contó a AFP Florine, de 14 años.

"Pero cuando salimos del aula para ir al patio, los profesores nos dicen que no (...), que debemos ir a las aulas, encerrarnos, porque hay alguien allí, y escuchamos a la profesora gritar hasta nuestra aula", recuerda.

Otro estudiante confesó estar "conmocionado". "También lloré antes", agregó.