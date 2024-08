Exesposa de Alberto Fernández denuncia que la amenazaba constantemente con suicidarse

La expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, denunció este sábado que este la amenazaba constantemente con suicidarse, una de las formas de "terrorismo psicológico" que, dijo, ejercía contra ella.

La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento.

"Esta persona (Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y muchas personas lo saben- amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo", declaró.

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez también afirmó que el exmandatario Alberto Fernández cometió muchas infidelidades y que los últimos videos difundidos, en los que una conocida periodista de radio y televisión flirtea supuestamente con él, "son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".

"He cuidado a este hombre; lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", dijo Yáñez en la entrevista, en la que confesó que sus últimos meses como primera dama los vivió separada de Fernández en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio, "queriéndolo ayudar".

Esta es la entrevista que concedió:

En los últimos días, se hicieron públicas imágenes y videos en los cuales se ve gravemente golpeada, y además uno de los supuestos videos en los que se demostraría la infidelidad de Fernández.