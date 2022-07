Fiesta subacuática: pareja celebró su boda debajo el agua para mitigar gastos

Las parejas preparan por meses el día de su boda al ser una fecha tan especial en la relación. Sin embargo, no todos quieren hacer grandes gastos en la celebración de esta.

Un caso se volvió viral de una pareja que decidió celebrar su boda debajo del agua en la reserva marina de Cabo de Palos, en Murcia, España. Esto con el fin de mitigar gastos e invitar pocas personas.

Publicidad

"No dejes que nadie te diga que no puedes, no dejes que nadie te diga que estás loco por soñar con un futuro mejor, no dejes que nadie te robe tus sueños, sueña y llévalos a la realidad, si te caes no importa levántate y continua, disfruta del camino, disfruta de la gente que te encontrarás mientras lo andas, sonríe a la vida y al nuevo día que amanece cada mañana, porque cada día es una sorpresa y estás más cerca de ver hechos realidad tus sueños", posteó en su cuenta de Instagram el novio.

La afortunada pareja llegó al sitio en motos acuáticas, mientras que los invitados lo hicieron en una lancha neumática. A pesar de las condiciones, la novia no quiso perder las tradiciones y portó su vestido blanco un velo e incluso acompañada del ramo de flores.

Los asistentes hicieron lo mismo, y de chandal y traje, acompañaron a los novios en ese día tan especial.

Le puede interesar: Al pelo con Tata