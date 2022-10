Futbolista turco confesó asesinato de su hijo que tenía coronavirus

El futbolista turco Cevher Toktaş, mediocampista del Bursa Yıldırımspor, confesó el asesinato de su hijo de 5 años, de quien se había dictaminado muerte por causas naturales por dificultades respiratorias relacionadas con el coronavirus.

De acuerdo con el medio Daily Sabah, el deportista así lo reveló a policías, describiendo que ahogó al menor con una almohada en un momento en que se encontraban a solas en la habitación del hospital donde era atendido.

Posteriormente, Cevher Toktaş llamó a los empleados del centro asistencia y les dijo que el niño estaba mal por lo que el pequeño fue trasladado a Cuidados Intensivos, pero no pudo recuperarse y murió horas después.

“Presioné la almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos, presioné sin levantarla. Mi hijo luchó todo el tiempo. Después dejó de moverse, levanté la almohada y grité a los médicos que me ayudaran a quitar cualquier sospecha sobre mí”, indicó el futbolista.

De acuerdo con el informe, cuando se le preguntó al deportista la razón del crimen,

aseguró que “no lo amaba”.

“Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”, aseguró.

Cevher Toktaş enfrenta una condena de cadena perpetua. Los restos del menor fueron exhumados para hacerle una necropsia.

