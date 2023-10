"Gaza no es un campo de concentración": director de la Cámara de Comercio Israel – América a Petro

La situación en Israel es cada vez más crítica debido a los recientes ataques de Hamás, el grupo terrorista que controla la Franja de Gaza y que este fin de semana lanzó un ataque contra Israel, lo que provocó una durísima respuesta de este país.

Mañanas Blu habló Gabriel Ayon, director general de la Cámara de Comercio Israel – América Latina y presidente del Instituto Diplomático en Israel, quien opinó sobre la declaración del presidente Gustavo Petro de que Gaza se asemeja a un campo de concentración.

Ayon enfatizó que Gaza no es un campo de concentración. Señaló que Gaza tiene tres salidas hacia Israel, Egipto y el mar, y que la decisión de sus líderes de utilizar la ayuda humanitaria para el terrorismo en lugar del desarrollo es propia de ellos.

“Es una decisión propia de sus dirigentes de dedicar toda la ayuda humanitaria que han recibido en las últimas décadas para fortalecer sus armas y dedicarla al terrorismo y no al desarrollo propio”, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El líder israelí explicó que Hamas llevó a cabo un ataque a través de las brigadas de Al-Qasam. Aclaró que Israel considera a Hamás como su enemigo en esta guerra y no a todo el pueblo palestino. También mencionó la posible implicación de Irán en estos ataques.

Asimismo, indicó que no existe una alianza oficial entre Hamas, la Yihad Islámica y Hezbollah, pero destacó que comparten intereses similares y que Hezbollah podría aprovechar la situación para atacar desde el norte de Israel.

¿Por qué Israel no anticipó los ataques de Hamás?

A la pregunta sobre por qué Israel no pudo anticipar los ataques y cómo se llegó a la situación actual, Ayon reconoció que hubo fallos en varios aspectos, incluyendo la comunicación y la inteligencia, y que se llevará a cabo una evaluación en los próximos meses para abordar estos problemas.

Sobre la colaboración de Irán en los ataques, en entrevistado mencionó que, aunque no tenía evidencia directa, el tipo de armamento y comunicación utilizado sugería una posible conexión con Irán.

“Es lo que estamos recibiendo de las noticias. No tengo personalmente ningún tipo de evidencia para decirlo, pero es imposible. Parte de eso es posible porque sabemos del tipo de armamento que tenían y más de eso, el tipo de comunicación que han usado, que no es el tipo de comunicación que se usa normalmente en combate. Parece que está encriptado en un formato que no conocíamos acá. es parte de la sorpresa precisamente”, indicó.

La entrevista concluyó con una pregunta sobre la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de borrar a Hamás de la superficie del planeta. Al respecto, Ayon consideró que esto podría ser más un eslogan de guerra que una realidad, pero señaló que los responsables directos de los ataques terroristas deberían enfrentar consecuencias legales. También hizo un llamado a la creación de condiciones de vida normales y favorables para los palestinos que viven en Gaza.