La Mojana está bajo declaratoria de calamidad pública ante inundaciones por ruptura en Caregato

La Mojanaestá bajo calamidad pública por las inundaciones derivadas de una nueva ruptura en las obras de protección del río Cauca, en el sector de 'Caregato'. La más reciente declaratoria fue realizada para el municipio de Ayapel, en Córdoba, donde hay mas de 1.500 familias damnificadas en 35 veredas y cinco corregimientos que están bajo el agua.

También están cobijados por esta declaratoria los municipios sucreños de Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre, San Marcos, San Benito y Caimito, donde hay crisis por el ingreso del río. Solo en Guaranda se contabilizan 2600 personas afectadas, 36.000 hectáreas de cultivo perdidos y 50.000 animales desplazados.

"Esto es algo que todos los días va subiendo. La situación es muy dura", asegura Nolberto Beltrán, alcalde de Guaranda.

Otro de los sectores afectados es el sur de Bolívar, a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca, donde declararon la primera crisis por calamidad, siendo que en este municipio se presentó la ruptura. Esta situación afecta alrededor de 400 personas en la zona.

Sin explicaciones

En La Mojanano cuadran las cuentas para los campesinos y ganaderos a los que por semanas el contratista encargado de reforzar el dique, el corsorcio RCG, les dijo que no tenía dinero para acelerar las obras porque el Gobierno no había cumplido con los pagos.

Sin embargo, Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, presentó a los líderes de la zona la copia del pago de un anticipo por $25 mil millones. Ante esto, ahora piden claridad los afectados, pues consideran que sí había recursos para evitar esta tragedia que ya deja más de 4 mil personas afectadas, cerca de 40 mil hectáreas de cultivo dañadas y 120 mil cabezas de ganado en peligro,