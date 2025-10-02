Gobierno Trump califica la flotilla de "provocación deliberada e innecesaria"

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.
También dijo que el Departamento de Estado "no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses".
Al menos ocho veteranos militares de Estados Unidos se habían unido a la flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios que tenía el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza.
Durante la tarde y noche del miércoles, la Armada israelí interceptó a una cuarentena de embarcaciones y arrestó a al menos a 443 integrantes de la flotilla.
Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta.