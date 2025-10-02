En vivo
Gobierno Trump califica la flotilla de "provocación deliberada e innecesaria"

También dijo que el Departamento de Estado "no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses".

Flotilla-Sumud-AFP.jpg
Flotilla Global Sumud
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Donald Trump.jpg
Donald Trump //
Foto: AFP

También dijo que el Departamento de Estado "no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses".

Al menos ocho veteranos militares de Estados Unidos se habían unido a la flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios que tenía el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza.

Durante la tarde y noche del miércoles, la Armada israelí interceptó a una cuarentena de embarcaciones y arrestó a al menos a 443 integrantes de la flotilla.

Flotilla-Gaza-AFP.jpg
Flotilla con ayuda humanitaria con rumbo a Gaza
Foto: AFP

Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta.

