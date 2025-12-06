Grave accidente quedó en video: carro salió volando en plena autopista

Un impactante accidente captado por cámaras de seguridad se ha tomado las redes sociales en las últimas horas, luego de que un vehículo saliera volando sobre otros autos en plena vía.

Las imágenes, que muchos usuarios comparan con una escena de película, muestran al carro elevándose varios metros y cruzando por encima de la glorieta como si se tratara de un truco de efectos especiales. La autenticidad del video ha dejado sorprendidos a miles de internautas que no logran entender cómo ocurrió semejante maniobra.

El hecho se registró el pasado 3 de diciembre en la ciudad de Oradea, en Rumania. Según reportes de la prensa local, el conductor —un hombre de 55 años— perdió el control de su vehículo justo antes de tomar una glorieta. Investigadores explicaron que el sujeto habría sufrido un malestar médico mientras conducía a alta velocidad, lo que le impidió reaccionar a tiempo al llegar al cruce.

Este es el video del accidente



¡Un ovni!

No, es un Mercedes que salió disparado, volando sobre 2 autos en Rumania 🇷🇴

Un conductor de 55 años perdió el control debido a un problema médico, sobrevivió al choque con lesiones moderadas y rechazó la hospitalización.

Vía @visegrad24 pic.twitter.com/LHF5Gk1poj — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 5, 2025

Las imágenes muestran cómo el Mercedes se sube de manera brusca a la banqueta que bordea la rotonda. Ese desnivel, sumado al exceso de velocidad, actuó como una rampa natural que impulsó el vehículo por los aires. El carro salió disparado y cruzó sobre otros automóviles que circulaban por la zona, generando una escena que rápidamente se volvió viral por lo inusual y aparatoso del impacto.

A pesar del asombroso salto y del fuerte golpe posterior, el conductor resultó prácticamente ileso. Las autoridades confirmaron que no necesitó ser trasladado a un hospital y que se encontraba consciente tras el accidente. Ninguno de los otros conductores involucrados sufrió lesiones, aunque varios vehículos presentaron daños materiales.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre los riesgos de manejar a velocidades elevadas y la importancia de detener la marcha ante cualquier síntoma físico que pueda interferir con la conducción. Mientras tanto, el video del llamado “auto volador” continúa circulando en redes, acumulando reproducciones y comentarios de usuarios que aún no dan crédito a lo ocurrido.