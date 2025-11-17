Grupo de amigos registra en video el momento en que sufren un accidente a 200 km/h

Un grave accidente de tránsito causado por el exceso de velocidad quedó registrado en video por los propios involucrados, un grupo de tres jóvenes que conducía a 200 km/h en una carretera del distrito de Gulkévichi, en Kubán, Rusia. Aunque todos sobrevivieron, enfrentan ahora serias lesiones, múltiples sanciones y un amplio rechazo social por su imprudencia.

Las imágenes muestran a dos jóvenes en la parte delantera del vehículo y a una mujer en los asientos traseros que grababa el recorrido. Entre risas y comentarios sobre la adrenalina de alcanzar los 200 km/h, el grupo avanzaba por una vía con tráfico en ambos sentidos y con un notorio banco de neblina que reducía drásticamente la visibilidad.

Según los reportes locales, en cuestión de segundos la situación pasó de la emoción al desastre. El conductor, que realizaba maniobras para esquivar otros vehículos, no advirtió que la carretera dejaba de ser recta y, al llegar a una curva, perdió el control. El carro terminó impactando contra una valla de contención y volcó debido a la fuerza del choque.

La indignación en Rusia aumentó al conocerse un detalle captado en el video: el copiloto le advierte al conductor que una de las llantas estaba ponchada. Sin embargo, este ignora el comentario y continúa acelerando hasta perder el control del vehículo.



🇷🇺 | Grabaron su propia tragedia.



Dos hombres que se filmaban mientras conducían un automóvil a más de 180 km/h en medio de una densa neblina terminaron sufriendo un violento accidente. pic.twitter.com/c26x6qzuYc — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 16, 2025

De acuerdo con el medio local 93Ru, pese a que el impacto ocurrió a una velocidad cercana a los 200 km/h, los tres jóvenes sobrevivieron. El conductor, identificado posteriormente por las autoridades, enfrenta las consecuencias más graves, tanto por sus lesiones como por las sanciones derivadas de las violaciones a las normas de tránsito.

El copiloto, un joven de 19 años, resultó herido pero sin riesgo vital. Fue atendido por los servicios de emergencia y recibió tratamiento médico. La mujer que viajaba en la parte trasera también sobrevivió al vuelco.