Guardia venezolana habría retenido a la esposa y la mamá de Leopoldo López

Incomunicadas y retenidas en la cárcel de Ramo Verde estarían Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, esposa y madre del preso político Leopoldo López, según una nota de prensa emitida por el partido Voluntad Popular.

Ambas mujeres estarían detrás de un inusual operativo militar que mantiene acordonados todos los accesos a esa prisión militar, luego que en la mañana de este viernes ellas, junto a varios dirigentes opositores, marcharan hasta la cárcel de Ramo Verde en rechazo a los presos políticos.

Los diputados Gaby Arellano, Adriana Pichardo, Delsa Solórzano, Richard Blanco y Henry Ramos Allup se mantienen al otro lado del piquete militar en solidaridad con los familiares de López.

“No me deja pasar a ver a Leopoldo. No me dicen por qué. Me dijeron que no puedo ver a Leopoldo. Estamos aquí en Ramo Verde desde temprano esperando que nos dejen pasar y nada, tenemos un mes sin saber de Leopoldo, porque tampoco han dejado pasar a sus abogados”, informó Tintori, quien junto a su suegra llevaría más de cinco horas retenida en el lugar.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El ministro de Justicia anunció una investigación para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de un dragoneante del Inpec durante un simulacro en la escuela Enrique Low Murtra de Funza.

-En lo que va corrido del año 65 niños se han quitado la vida, según cifras reveladas por Medicina Legal.

-La Judicatura determinó que será la justicia ordinaria la que debe procesar a un indígena perteneciente al cabildo de Paniquitá, de Cauca, que abusó sexualmente de su sobrina de 11 años.

-Desde el uribismo insisten en denunciar persecución ante Estados Unidos. La nueva gira del Centro Democrático se conoce un día después de que el presidente Santos lamentara que políticos colombianos intenten dañar las relaciones con ese país.

-La Alcaldía de Cartagena asumirá los costos que generen los entierros de las personas que fallecieron en la tragedia del edificio que colapsó en esa ciudad.

-La Alcaldía de Bogotá expedirá la próxima semana un proyecto de decreto que obligaría a los taxistas a instalar una aplicación que permita a la administración ejercer más control sobre la prestación del servicio en la ciudad.