Habla mamá de joven acusado de acabar con la vida de su expareja: "Le había advertido"

La comunidad de Brasil se encuentra impactada por un brutal feminicidio registrado el pasado viernes 22 de agosto de 2025 en plena vía pública, cuando Roseane Tenório dos Santos Jerônimo, de 34 años, fue asesinada con nueve puñaladas por su entonces compañero sentimental, Erick Lucas da Silva.

Medios locales han señalado que el sujeto ya tenía un historial de agresiones y advertencias sobre su comportamiento.

El ataque le dejó heridas a la mujer en la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, el tórax y la espalda, que la llevaron a la muerte. Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que Roseane y Erick caminaban por la calle, tras tener una discusión, y él la atacó por la espalda.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que la víctima fue llevada al lugar del crimen con el pretexto de devolverle un anillo.

Tras cometer el asesinato, Erick huyó y quiso disfrazar la escena con mensajes que aseguraban que no se habían visto aquella noche. Además, intentó deshacerse de pruebas, arrojando la cartera y el teléfono de Roseane al techo de una casa.

Thayslã Jerônimo, exmarido de Roseane y padre de su hijo de 10 años, fue testigo de los momentos angustiantes previos y posteriores al crimen. En una entrevista con TV Pajuçara, Thayslã relató haber visto a Roseane y a Lucas discutiendo minutos antes de la tragedia.

"Fue la peor escena de mi vida. La había visto minutos antes. Dentro de mí, queda la sensación de que, si hubiera llegado un minuto antes, él no le habría hecho eso. Podría haberme hecho eso a mí, pero nunca habría permitido que se lo hiciera a ella", comentó Thayslã.

Además, mencionó que "le quitó a mi hijo el derecho de crecer al lado de su madre".

Por su parte, la madre del presunto feminicida reveló patrones de violencia de los que también había sido víctima y que ya había advertido a la mujer sobre el peligro que corría.

Según su testimonio, su hijo tenía "varias entradas en la comisaría por agresión", y que incluso fue capturado por golpear a su exesposa mientras estaba en recuperación posparto. "Él era del tipo: 'la ley soy yo, hago del modo que quiero'", dijo.

Además, relató que ella misma fue víctima de agresiones físicas: "Me pateó, agredió a mi marido, y yo luché con él. Esta no fue la primera vez", afirmó. La madre intentó advertir a Roseane sobre el pasado violento de Erick antes de que se involucraran sentimentalmente con él. "Le expliqué que ya había estado preso, que tenía antecedentes de agresiones".

La comunidad exige justicia frente a este caso y la creciente violencia contra las mujeres, que sigue cobrando cientos de vidas en Latinoamérica.