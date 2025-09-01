Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de joven acusado de acabar con la vida de su expareja: "Le había advertido"

Habla mamá de joven acusado de acabar con la vida de su expareja: "Le había advertido"

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que Roseane y Erick caminaban por la calle, tras tener una discusión, y él la atacó por la espalda.

Habla mamá de joven acusado de acabar con la vida de su expareja: "Le había advertido"
Habla mamá de joven acusado de acabar con la vida de su expareja: "Le había advertido"
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 08:57 a. m.

La comunidad de Brasil se encuentra impactada por un brutal feminicidio registrado el pasado viernes 22 de agosto de 2025 en plena vía pública, cuando Roseane Tenório dos Santos Jerônimo, de 34 años, fue asesinada con nueve puñaladas por su entonces compañero sentimental, Erick Lucas da Silva.

Medios locales han señalado que el sujeto ya tenía un historial de agresiones y advertencias sobre su comportamiento.

El ataque le dejó heridas a la mujer en la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, el tórax y la espalda, que la llevaron a la muerte. Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que Roseane y Erick caminaban por la calle, tras tener una discusión, y él la atacó por la espalda.

Este es el video

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que la víctima fue llevada al lugar del crimen con el pretexto de devolverle un anillo.

Tras cometer el asesinato, Erick huyó y quiso disfrazar la escena con mensajes que aseguraban que no se habían visto aquella noche. Además, intentó deshacerse de pruebas, arrojando la cartera y el teléfono de Roseane al techo de una casa.

Publicidad

Thayslã Jerônimo, exmarido de Roseane y padre de su hijo de 10 años, fue testigo de los momentos angustiantes previos y posteriores al crimen. En una entrevista con TV Pajuçara, Thayslã relató haber visto a Roseane y a Lucas discutiendo minutos antes de la tragedia.

"Fue la peor escena de mi vida. La había visto minutos antes. Dentro de mí, queda la sensación de que, si hubiera llegado un minuto antes, él no le habría hecho eso. Podría haberme hecho eso a mí, pero nunca habría permitido que se lo hiciera a ella", comentó Thayslã.

Además, mencionó que "le quitó a mi hijo el derecho de crecer al lado de su madre".

Publicidad

Por su parte, la madre del presunto feminicida reveló patrones de violencia de los que también había sido víctima y que ya había advertido a la mujer sobre el peligro que corría.

Hombre acabó con la vida de su pareja en vía pública: su madre lo había denunciado
Hombre acabó con la vida de su pareja en vía pública: su madre lo había denunciado
Foto: redes sociales

Según su testimonio, su hijo tenía "varias entradas en la comisaría por agresión", y que incluso fue capturado por golpear a su exesposa mientras estaba en recuperación posparto. "Él era del tipo: 'la ley soy yo, hago del modo que quiero'", dijo.

Además, relató que ella misma fue víctima de agresiones físicas: "Me pateó, agredió a mi marido, y yo luché con él. Esta no fue la primera vez", afirmó. La madre intentó advertir a Roseane sobre el pasado violento de Erick antes de que se involucraran sentimentalmente con él. "Le expliqué que ya había estado preso, que tenía antecedentes de agresiones".

La comunidad exige justicia frente a este caso y la creciente violencia contra las mujeres, que sigue cobrando cientos de vidas en Latinoamérica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Violencia Contra la mujer

Violencia de Género

Violencia intrafamiliar

Brasil