Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de mujer que murió junto a su esposo tras ataque de su familia: "En su cama"

La madre de la mujer describió entre lágrimas la gravedad de las heridas: “Se les caía la piel a pedazos”, mientras recordaba que su yerno estaba “totalmente quemado”.

Habla mamá de mujer que murió junto a su esposo tras ataque frente a sus hijos
Foto: Voces Ausentes Podcasts
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

