Habla mamá de mujer que murió junto a su esposo tras ataque de su familia: "En su cama"

Un crimen volvió a conmocionar tras salir a la luz nuevos detalles sobre el brutal ataque que dejó sin vida a Heidy y Oliver, una pareja con nueve años de relación y padres de tres niños pequeños. Ambos fueron quemados vivos dentro de su vivienda el pasado 21 de abril de 2025.

Según lo revelado por Laura Jiménez, mamás de Heidy, en entrevista con el podcast Voces Ausentes, la agresión se detonó horas antes, durante una celebración en México. Allí, la pareja se encontraron con los primos de Oliver, identificados como Emiliano y Manuel, conocidos en la comunidad como “los Emilios", quienes, en estado de embriaguez, comenzaron a agredirlos y llegaron incluso a arrojar cerveza al bebé de la pareja, entonces de apenas ocho meses.

Heidy les reclamó, preguntándoles por qué agredían a su bebé. El ambiente se tornó violento y, según un sobrino de Oliver, los agresores lanzaron una amenaza directa. Creyendo que se trataba de un arrebato producto del alcohol, la pareja decidió regresar a su casa, ubicada a solo 50 metros de la vivienda de los primos.

Habla mamá de mujer que murió junto a su esposo tras ataque frente a sus hijos: "En su cama" Foto: redes sociales

Sin embargo, la amenaza se cumplió pocas horas después. Mientras dormían en su casa, construida con lámina y cartón, los agresores habrían ingresado al domicilio, rociado a la pareja con gasolina y prendido fuego.



Laura describió entre lágrimas la gravedad de las heridas: “Se les caía la piel a pedazos”, mientras recordaba que su yerno estaba “totalmente quemado”. A pesar de que los atacantes intentaron bloquear la puerta, la pareja logró escapar y caminó cerca de 500 metros hasta la casa del hermano de Oliver, donde alcanzaron a señalar a los Emilios como responsables.

Oliver murió dos días después debido a las quemaduras que comprometieron más del 80 % de su cuerpo. Heidy resistió 13 días, pero finalmente falleció por la misma causa. Laura recordó lo que le dijo el médico que atendió a su hija: “Su hija no va a vivir, señora, mejor traiga a su familia para que se despida de ella porque de esta noche no va a pasar”.

El bebé logró sobrevivir, aunque con severas secuelas que requieren tratamiento permanente para quemaduras y una discapacidad asociada a la presión arterial. Tras el ataque, antes de la llegada de las autoridades, familiares de los presuntos agresores limpiaron el terreno, rociaron cal y retiraron lo que quedaba de la casa y la cama.

Dos meses después, los Emilios fueron capturados en el estado de Puebla. Actualmente, la abuela materna cuida de los tres niños, quienes reciben atención psicológica.