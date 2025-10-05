Melanie Fernanda Trejo García, una joven de 27 años, fue víctima de feminicidio el pasado 6 de agosto de 2022, en el estado de Morelos, México, un crimen perpetrado frente a su propia casa y ante los ojos de su familia.

Tras separarse de su esposo y de una posterior relación de dos años con Christopher, Melanie se instaló en la casa de su padre, José Ángel Trejo, por casi tres años. En entrevista con Voces Ausentes podcasts, su padre narró la cronología de su tragedia.

Tras su cumpleaños el 15 de mayo, empezó a recibir grandes muestras de afecto, como un ramo de 500 rosas, de parte de Ernesto, la persona que se convertiría en su feminicida. A pesar de que su padre le advirtió que no aprobaba la rapidez de la relación, pues solo llevaban dos meses, Melanie se mostró determinada, diciéndole: "No es malo, tú siempre me has apoyado, siempre me has ayudado, ayúdame con eso, yo lo amo".

Esta relación, dijo su padre, la llevó a aislarse de su familia, dejando de compartir fotos y volviéndose menos comunicativa. A medida que la relación avanzaba, el padre de Melanie se alarmó al constatar que Ernesto, a quien describió como un hombre violento, de pocas palabras y que sospechaba que se drogaba, portaba armas de fuego.



Habla papá de joven que perdió al vida a manos de su pareja: "Todo frente a mi" Foto: redes sociales

La violencia escaló y a mediados de julio, Melanie se separó de Ernesto. Ella le explicó a su padre que se había ido porque él le había agarrado el cuello, pero que ella se había defendido: "No, papá nunca me pegó, tú tampoco lo vas a hacer".

A pesar de que el padre le advirtió "si te pegó una vez te va a pegar dos veces", Melanie accedió a ir a una reunión con Ernesto y su familia para una posible reconciliación. En dicha reunión, Melanie grabó a Ernesto, quien "reconoce que si la la golpeó, le pegó con pistola, le aventó las llaves en la nariz", revelando que era un tipo "totalmente celoso y agresivo".

Publicidad

A pesar de saber esto, Melanie tomó la decisión de regresar con él, aunque la violencia continuó inmediatamente, incluso resultando en un episodio de agresión donde fue expulsado del hotel por ser "muy agresivo".

Melanie regresó sola a casa de su padre la tarde del 4 de agosto. Sin embargo, la noche del 5 de agosto, salió con amigas. Alrededor de las 5:00 de la mañana del 6 de agosto de 2022, el padre escuchó discusiones afuera de su casa.

Asomándose, vio a Melanie, a Christopher y a Ernesto junto a otra persona. Luego dijo que escuchó "dos disparos y luego seis seguidos". Al salir, el padre se encontró con "los dos cuerpos tirados a un lado del coche de Christopher".

Publicidad

Ernesto, al darse cuenta de la presencia del padre, se regresó a su camioneta y sacó "una garrafa" con la intención de quemar los cuerpos. La familia de Melanie, amenazada, tuvo que abandonar su domicilio.