Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cartel de los Soles
CNE
Tensión EEUU-Venezuela
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla papá de los tres menores que perdieron la vida a manos de su madre: "Los quería demasiado"

Habla papá de los tres menores que perdieron la vida a manos de su madre: "Los quería demasiado"

Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de las autoridades.

Habla papá de los tres menores que perdieron la vida a manos de su madre: "Los quería demasiado"
Habla papá de los tres menores que perdieron la vida a manos de su madre: "Los quería demasiado"
Foto: ImageFx / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 10:12 a. m.

La comunidad internacional se encuentra conmocionada tras el trágico suceso ocurrido el pasado domingo 24 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, donde una madre presuntamente acabó con la vida de sus tre hijos y posteriormente, con la suya.

La mujer, identificada como Mercedes Jiménez Valdez, de 37 años, presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, para luego quitarse la vida ingiriendo la misma sustancia tóxica.

La Policía Nacional y el Ministerio Público, al llegar al lugar, hallaron recipientes con restos de la sustancia mezclada con jugo. El padre de los menores, José Arami Cabrera, fue quien encontró los cuerpos sin vida al regresar a su casa.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades adelantan las autopsias y análisis toxicológicos para determinar los detalles y motivos detrás de la tragedia.

Las autoridades encontraron una nota escrita por la madre, donde relata los motivos por los que tomó es decisión: "Perdón, era mucho para mi sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel. No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto", dice.

Carta de mujer que acabó con la vida de sus hijos.
Carta de mujer que acabó con la vida de sus hijos.

En una entrevista con medio locales, José Arami Cabrera, un hombre de 46 años y padre de las víctimas, dio detalles de cómo era la relación de la mujer con los pequeños. Según dijo: "Era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido. Todavía yo no creo que ella hiciera eso, ella quería demasiado a esos muchachos".

Publicidad

Además, relató que la mujer era "reservada" y algunas veces "agresiva". Por su parte, vecinos de la pareja recordaron a Jiménez Valdez como una persona humilde y activa en su iglesia, donde se congregaba hace un tiempo.

La ministra del Interior, Faride Raful, ha señalado que estas muertes son producto de problemas de salud mental, argumentando una "gran deuda social" del Estado en la mejora de la atención en esta área.

La comunidad se encuentra conmocionada por este caso y piden a alas autoridades que se investigue a profundidad cuáles fueron los motivos de este trágico suceso.

Publicidad

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

República Dominicana

violencia

Muerte menores