Habla papá de los tres menores que perdieron la vida a manos de su madre: "Los quería demasiado"

La comunidad internacional se encuentra conmocionada tras el trágico suceso ocurrido el pasado domingo 24 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, donde una madre presuntamente acabó con la vida de sus tre hijos y posteriormente, con la suya.

La mujer, identificada como Mercedes Jiménez Valdez, de 37 años, presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, para luego quitarse la vida ingiriendo la misma sustancia tóxica.

La Policía Nacional y el Ministerio Público, al llegar al lugar, hallaron recipientes con restos de la sustancia mezclada con jugo. El padre de los menores, José Arami Cabrera, fue quien encontró los cuerpos sin vida al regresar a su casa.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades adelantan las autopsias y análisis toxicológicos para determinar los detalles y motivos detrás de la tragedia.

Las autoridades encontraron una nota escrita por la madre, donde relata los motivos por los que tomó es decisión: "Perdón, era mucho para mi sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel. No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto", dice.

Carta de mujer que acabó con la vida de sus hijos.

En una entrevista con medio locales, José Arami Cabrera, un hombre de 46 años y padre de las víctimas, dio detalles de cómo era la relación de la mujer con los pequeños. Según dijo: "Era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido. Todavía yo no creo que ella hiciera eso, ella quería demasiado a esos muchachos".

Además, relató que la mujer era "reservada" y algunas veces "agresiva". Por su parte, vecinos de la pareja recordaron a Jiménez Valdez como una persona humilde y activa en su iglesia, donde se congregaba hace un tiempo.

La ministra del Interior, Faride Raful, ha señalado que estas muertes son producto de problemas de salud mental, argumentando una "gran deuda social" del Estado en la mejora de la atención en esta área.

La comunidad se encuentra conmocionada por este caso y piden a alas autoridades que se investigue a profundidad cuáles fueron los motivos de este trágico suceso.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.