La policía de Moscú investiga un hallazgo que ha generado gran consternación en la comunidad: la cabeza de un niño fue encontrada dentro de una maleta morada cerca de un estanque al noreste del Kremlin.

Según los primeros reportes, la maleta había sido previamente introducida en una bolsa plástica roja y abandonada en la zona el pasado viernes 14 de noviembre. El macabro descubrimiento fue realizado por trabajadores que inspeccionaban la zona.

Hallan sin vida a menor de edad tras sospechas de sujeto que cargaba una maleta Foto: Fiscalía de Moscú

Tras la inspección de las autoridades, se confirmó que la cabeza pertenecía a un niño de entre 7 y 10 años. Los peritos forenses indicaron que el menor llevaba sin vida al menos dos días antes de ser hallado. Además, presentaba signos de estrangulamiento y hematomas en el cuello, lo que sugiere que la víctima fue asesinada antes.

Hallan sin vida a menor de edad tras sospechas de sujeto que cargaba una maleta: esto se sabe Foto: Fiscalía de Moscú

Las investigaciones apuntan a un crimen violento y premeditado. Ante la gravedad del caso, la policía ha desplegado un operativo en el área para intentar localizar el resto del cuerpo del menor. Paralelamente, los investigadores revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios de testigos para identificar a un sospechoso clave: un hombre de complexión media y aproximadamente 1,80 metros de altura, quien habría sido visto abandonando la bolsa.



El hallazgo ha generado conmoción entre los vecinos del sector y las autoridades llaman a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el crimen. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas líneas mientras se intensifica la búsqueda del resto del cuerpo y posibles implicados en este caso que ha sacudido a la capital rusa.