En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hermana de B King habla sobre acusaciones a Marcela Reyes en el caso: "Estaba buscando culpables"

Hermana de B King habla sobre acusaciones a Marcela Reyes en el caso: "Estaba buscando culpables"

El último rastro de los artistas Byron Sánchez Salazar, conocido como B King y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, se registró el pasado 16 de septiembre en Polanco, un barrio ubicado en la Ciudad de México.

Hermana de B King habla sobre acusaciones a Marcela Reyes en el caso: "Estaba buscando culpables"
Hermana de B King habla sobre acusaciones a Marcela Reyes en el caso: "Estaba buscando culpables"
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

El doble asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, de 31 años, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, de 35, ha conmocionado a la comunidad de Colombia y México.

Los cuerpos sin vida de los reguetoneros fueron encontrados el pasado 17 de septiembre en las afueras de Ciudad de México. Aunque el hallazgo ocurrió días antes, la identificación oficial, realizada gracias a los tatuajes que ambos tenían, se confirmó el lunes 22 de septiembre.

B-King había revelado en mayo de 2025 que estaba siendo objeto de amenazas. Tras la confirmación de las muertes, el foco estuvo sobre la DJ y empresaria Marcela Reyes, exesposa de B-King, por lo que sus abogados emitieron un comunicado para desvincularla de cualquier responsabilidad en el caso.

Además, en un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, Reyes había dicho: "Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastad. Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

marcela reyes y su espos.jpg
Marcela Reyes y su esposo.
Instagram Marcela Reyes.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando el pasado martes la pareja sentimental del cantante, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue capturada en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro, según reveló el viernes el archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México.

¿Qué dijo la hermana de B King sobre Marcela Reyes?

En entrevista con Univisión, Stefanía Agudelo, hermana de Byron Sánchez, dio detalles sobre su postura frente a las acusaciones en redes sociales de la supuesta responsabilidad de la DJ Marcela en el caso.

En el programa, Agudelo dijo que "ninguna persona merece tanto hate y la verdad, pues yo pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me compete a mí”.

Hermana de King B, colombiano hallado sin vida en México, rompe el silencio: "Que no haya rencor"
Hermana de King B, colombiano hallado sin vida en México, rompe el silencio: "Que no haya rencor"
Foto: redes sociales

Publicidad

Además, sobre cómo ha sido vivir el duelo, señaló: “Los primeros días no te voy a negar tenía mucho dolor, mucha rabia, yo estaba buscando culpables. Ya nada me va a devolver a mi hermano, ya no lo voy a volver a ver”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

México

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad