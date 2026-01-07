Hermanos campesinos fueron detenidos en Venezuela por celebrar la captura de Maduro

Dos campesinos fueron detenidos en Venezuela por "celebrar" la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, informó una oenegé el miércoles.

En Venezuela rige el estado de excepción por el que se castiga con cárcel cualquier celebración de la operación de detención del presidente depuesto y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero durante un ataque militar estadounidense en Caracas y tres estados del país. Ambos enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico, entre otros cargos.

"Estamos esperando a ver si los presentan en tribunales" tras su aprehensión el 5 de enero, dijo a la AFP el abogado Gonzalo Himiob de la oenegé Foro Penal, defensora de presos por razones políticas. "Son agricultores muy humildes".

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times Foto: redes sociales

Los dos hermanos de 64 y 65 años son campesinos de la localidad de Río Negro, estado Mérida (occidente). "Estaban en estado de ebriedad y salieron al frente de su vivienda a celebrar que habían capturado al señor Maduro", detalló el abogado.



"Efectuaron unos disparos al aire con las armas que normalmente se mantienen en la fincas y predios rurales, haciéndoles bromas a sus vecinos que son oficialistas", quienes los denunciaron a las autoridades, indicó Himiob.

Se trata de las primeras detenciones bajo esta acusación del mandato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de forma temporal bajo presiones de Donald Trump.

En el país no se han registrado manifestaciones ni expresiones públicas de apoyo a la incursión militar de Estados Unidos.

Publicidad

El temor reina luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaran en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.