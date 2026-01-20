En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hijo de Maduro reitera su respaldo al "alto mando político" encabezado por Delcy Rodríguez

Hijo de Maduro reitera su respaldo al "alto mando político" encabezado por Delcy Rodríguez

El Ejecutivo venezolano ascendió y condecoró a los militares fallecidos en un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad