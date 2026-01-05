Hijo de Nicolás Maduro asegura que su familia es “perseguida” y confía en la liberación de su padre

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, denunció este lunes que su familia es víctima de una “persecución” tras la detención de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron capturados el pasado sábado en Caracas por fuerzas de Estados Unidos. El parlamentario expresó su confianza en que ambos recuperarán la libertad y regresarán al país.

Durante su intervención en la instalación del nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista y transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro Guerra inició su discurso señalando que el chavismo enfrenta la ausencia de dos de sus principales figuras.

En su alocución, aseguró que su padre y Flores, a quien se refirió como su “segunda madre”, fueron “secuestrados” por razones políticas, al afirmar que son perseguidos por no haber cedido ni traicionado sus principios. Además, denunció que su nombre también figura en la misma acusación judicial, lo que, según dijo, evidencia una acción directa contra su núcleo familiar.

El diputado sostuvo que su familia es objeto de hostigamiento por no ser “comprable” y reiteró que la detención obedece a motivos ideológicos. Maduro y Flores fueron arrestados durante una serie de ataques ejecutados en Caracas y en varios estados cercanos, y este lunes comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia tras ser trasladados a Estados Unidos.



Maduro Guerra manifestó su esperanza de que, “más temprano que tarde”, y como resultado de la movilización popular dentro y fuera del país, ambos puedan regresar a Venezuela, un hecho que calificó como histórico. En un mensaje directo a su padre, afirmó que el país permanece en manos seguras y expresó su deseo de reencontrarse pronto con él.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, se mostró visiblemente afectado al hablar de su padre, actualmente procesado por la justicia de Estados Unidos.

Asimismo, anunció su respaldo total a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Señaló que, aunque Maduro y Flores hayan sido detenidos, la conciencia del pueblo venezolano sigue intacta, y ofreció su apoyo personal y familiar a Rodríguez en la responsabilidad que asumió.

Cabe recordar que Nicolás Maduro ya había sido imputado en marzo de 2020 por un tribunal de Manhattan, en una causa derivada de una investigación de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que incluía cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

El mismo día de la captura, la Fiscalía estadounidense hizo pública una nueva acusación que amplía la presentada en 2020 y señala nuevamente a Maduro como presunto líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que, durante más de dos décadas, habría utilizado estructuras del Estado venezolano para enviar grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

Esta acusación sustitutiva incluye por primera vez a Cilia Flores y a Nicolás Ernesto Maduro Guerra. En total, seis personas figuran como imputadas en el proceso judicial.

