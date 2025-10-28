Hombre acabó con la vida de su expareja, una oficial de la policía, en Argentina: “Lo siento"

Un agente de la policía, identificado como Natanael Comes, de 27 años, acabó con la vida de su expareja y posteriormente con su vida el pasado domingo 26 de octubre de 2025 en la provincia de Misiones, en Argentina.

Este caso ha conmocionado a la comunidad no solo por la brutalidad del ataque, sino por un video que el sujeto grabó antes de acabar con su vida, que ya es viral en redes sociales, confesando los hechos y pidiendo perdón a la comunidad.

La expareja del hombre fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, de 26 años, quien también se desempeñaba como funcionaria de la policía. Según confirmó el informe forense, la mujer recibió tres impactos de bala con su propia arma, que acabaron con su vida.

Las investigaciones preliminares han señalado que Comes y Raquel sostuvieron una relación sentimental desde que se conocieron en la escuela Superior de Policía. Según lo explicado por un jefe de la policía al medio Clarín, una vez terminaron su carrera profesional, la mujer fue trasladada y posteriormente el hombre pidió su traslado.



"Ellos habían cortado el vínculo hace unos seis meses. Esa separación fue en buenos términos, no hubo escenas ni alguna otra situación que llamara la atención", explicó el agente.

Además, señaló que aquel día Comes llegó a la vivienda desarmado, con el fin de pedir explicaciones a la mujer por su nuevo vínculo amoroso. Tras discutir, el hombre le disparó dos veces al celular de la mujer y posteriormente a ella.

Gracias al llamado de los vecinos tras escuchar gritos y disparos, las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos, donde mantuvieron una negociación por más de media hora con el hombre para que saliera y entregara el arma. Fue ahí cuando grabó el video, luego, acabó con su vida.

Publicidad

En el video se puede escuchar cómo el sujeto dice. "Los quiero mucho, gracias gente. Lo siento, grupo, lo siento", mientras mira a la cámara.

Este es el video