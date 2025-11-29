Hombre acabó con la vida de sus padres y su hermano para grabar una película: "Debí hacerlo antes"

El departamento de Canelones, en Uruguay, quedó conmocionado por un triple homicidio ocurrido en la localidad de 18 de Mayo, uno de los hechos más impactantes registrados en los últimos años.

La noche del 25 de noviembre, un joven de 27 años fue detenido como principal sospechoso de asesinar y desmembrar a sus padres, de 62 y 61 años, y a su hermano de 37. La alerta se activó luego de que compañeros de trabajo del hermano, capataz de obra, reportaran su ausencia inusual.

Cuando los uniformados ingresaron a la vivienda, se encontraron con lo que describieron como una “escena dantesca” y sin precedentes recientes: los cuerpos habían sido mutilados con una sierra eléctrica y distribuidos en distintas áreas de la casa. En un primer momento, el acusado intentó justificar la ausencia de sus familiares asegurando que habían salido de viaje.

Escena del crimen Foto: AFP

Sin embargo, al ser interrogado, cambió su versión y afirmó que seis hombres encapuchados lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y que, al despertar, encontró los cuerpos sin vida, lo que —según dijo— lo llevó a desmembrarlos con el fin de moverlos. Los investigadores calificaron esta explicación como “absolutamente improbable”.



Durante el avance de las investigaciones, el joven dio un motivo perturbador para el crimen: afirmó que quería “grabar una película de terror”. Entre sus pertenencias fueron encontrados cuadernos con anotaciones de guiones y escenas sangrientas.

Las autoridades también evalúan otras hipótesis, como conflictos familiares por temas económicos o discusiones previas, incluso por un teléfono celular. Aunque no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos, será sometido a una evaluación psiquiátrica exhaustiva, luego de declarar que “odiaba” a su familia y que “debí haberlo hecho antes”.