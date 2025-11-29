En vivo
Hombre acabó con la vida de sus padres y su hermano para grabar una película: "Debí hacerlo antes"

La noche del 25 de noviembre, un joven de 27 años fue detenido como principal sospechoso de asesinar y desmembrar a sus padres, de 62 y 61 años, y a su hermano de 37.

Foto: Pexels / Canal 12
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 29 de nov, 2025

