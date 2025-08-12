Hombre arrojó a su hija de tres años a río tras discutir con su madre en Brasil

Un caso tiene conmocionada a la comunidad de Brasil, luego de conocerse un video que da cuenta de un terrible hecho, donde perdió la vida una menor de edad.

Los hechos se registraron en el archipiélago de Bailique, en Amapá, el pasado domingo 10 de agosto en las horas de la tarde, cuando una terrible discusión de una pareja terminó en tragedia.

Según medios locales, la familia había salido a compartir un día de juegos al aire libre, sin embargo, al ingresar al bote se habría dado una discusión entre la pareja, por causas que aún son materia de investigación de las autoridades.

En medio de la fuerte pelea, el hombre, con intención de herir a su pareja, presuntamente arrojó a su hija, una niña de 3 años, al río.

Según indicó el medio Red Uno, la mujer, en medio de la desesperación, se lanzó al río para rescatar a su pequeña, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano pues la corriente era muy fuerte y no le permitió alcanzarla.

Inmediatamente, los vecinos se acercaron para intentar ayudarla, pero no dieron con el cuerpo. Presuntamente el sujeto huyó del lugar, dejando a la mujer sola.

Publicidad

Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable.

Aún no han hallado el cuerpo de la menor, por lo que la familia y la comunidad ha solicitado desesperadamente la ayuda de los organismos de emergencia.

En videos que registraron ciudadanos se puede observar como cerca de tres personas en un bote recorren el lugar de los hechos intentando encontrar el cuerpo de la pequeña.

Publicidad

Este caso ha generado gran conmoción, por lo que los ciudadanos exigen justicia frente a la violencia hacia los menores de edad.

Estos son los videos:

Brasil 🇧🇷: Discute con su esposa y ahoga a su niña de tres años.



Una pelea de pareja terminó con una niña de 3 años ahogada en el archipiélago de Bailique, en Amapá. El incidente ocurrió el pasado domingo 10.



Según informes, el padre de la niña discutió con su esposa después de… pic.twitter.com/rYwrSfSqXI — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 12, 2025