Hombre dado por muerto regresó a su casa 28 años después: esto ocurrió

Una familia en Bengala Occidental, India, vivió un episodio desconcertante: uno de sus integrantes, a quien habían llorado como muerto durante casi tres décadas, regresó de manera repentina a su hogar. El sorprendente reencuentro ocurrió gracias a la Revisión Intensiva Especial del padrón electoral, un proceso diseñado únicamente para actualizar datos administrativos, pero que terminó revelando una insólita historia.

El protagonista es Jagbandhu Mandal, hoy de 55 años, cuya desaparición se remontaba a febrero de 1997. En ese entonces dejó su vivienda sin mayores explicaciones, lo que desencadenó una larga búsqueda realizada por su esposa, Supriya, y por sus dos hijos pequeños. Con el paso de los años, y tras agotar todas las pistas, incluso recurrieron a un astrólogo que les aseguró que el hombre había fallecido. Finalmente, resignados, realizaron los rituales funerarios tradicionales y siguieron adelante con sus vidas.

La historia dio un giro inesperado: Jagbandhu apareció en la puerta de su casa, sano y salvo. Según contó, regresó tras perder su empleo en Chhattisgarh, pero esta versión no ha podido ser verificada por las autoridades, que siguen sin tener claridad sobre su paradero durante los casi 30 años de ausencia.



El registro electoral despierta sospechas

La revisión del padrón electoral, que permitió ubicarlo, también abrió la puerta a nuevas dudas. Su nombre había sido borrado del registro de Bagda hace años, lo que imposibilitaba reactivar su identidad oficial. Sin embargo, al intentar actualizar sus documentos, surgió un detalle inquietante: su nombre seguía activo en los registros de Bankura, acompañado del de una mujer llamada Sulekha Mandal, quien figura como esposa de un hombre con el mismo nombre: Jagbandhu Mandal.

La coincidencia generó rumores en el pueblo sobre un posible segundo matrimonio durante su prolongada ausencia. Jagbandhu, no obstante, negó de manera contundente haber formado otra familia. Afirmó haber vivido en diferentes ciudades, Gujarat, Mumbai, Bankura y Chhattisgarh, pero insistió en que nunca volvió a casarse.



El caso llamó la atención de las autoridades electorales. Samir Guha, miembro del comité encargado de la revisión, explicó que el nombre de Jagbandhu desapareció del padrón de Bagda después de 2002 y que, desde entonces, solo se mantenía el de su padre. Además, indicó que no existe documentación oficial que permita trazar sus movimientos durante casi tres décadas, lo que hace más complejo recuperar su estatus como votante.