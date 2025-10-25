VIDEO: repartidor cae en una tumba mientras llevaba flores a un funeral

En un suceso insólito registrado recientemente en México, un joven repartidor que llevaba un arreglo floral para una ceremonia fúnebre no se dio cuenta de la presencia de una tumba abierta y cayó dentro de ella en plena ceremonia.

El momento quedó grabado por asistentes y usuarios que luego se hizo viral en la plataforma TikTok, acumulando más de 58 millones de reproducciones.

En el video se muestra al joven caminando entre los asistentes con las flores en la mano. Al no percatarse del pozo dispuesto para el ataúd, pisa en falso y se cae dentro de la tumba, provocando reacciones inmediatas de asombro y cierta sorpresa nerviosa entre los presentes.

Algunos de ellos cubren sus rostros, otros se apresuran a auxiliarlo, mientras que el joven logra reincorporarse sin lesiones graves, manteniendo aún el ramo que llevaba para entregar.



El contraste entre la ceremonia de un funeral y el accidente casual generó una amplia ola de compartidos y comentarios en redes sociales. Entre las expresiones más repetidas destacaron frases como “¿También piden a domicilio desde el más allá?” o “Entrega a domicilio. Excelente servicio”, haciendo alusión con humor negro al hecho ocurrido.

Algunas personas reflexionaron sobre la proximidad entre vida y muerte: “El muerto, viendo que le ganaron lugar”, bromeó uno. "El GPS del Delivery: Usted ha llegado a su destino" comentó alguien más.

Si bien la mayoría de las reacciones se centraron en el aspecto cómico del episodio. Hubo quienes consideraron que reírse en el contexto de un funeral puede resultar inapropiado o incluso irrespetuoso, en especial para los familiares del difunto.

Funeral Foto: captura redes sociales @zuly_bd

Además, la viralización del video ubicó el incidente como una de las escenas más comentadas del mes.

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del repartidor, los detalles exactos de la ceremonia fúnebre, la ubicación del panteón, el nombre del difunto o la empresa para la cual trabajaba el joven.

Este episodio sirve como recordatorio de lo imprevisible que puede resultar lo cotidiano, como un simple paso en falso, en el lugar y momento menos previsto, puede convertirse en fenómeno digital.

Y en este caso, sumar flores al rito fúnebre terminó con un inesperado giro que ya circula por la red con la etiqueta de “viral”.