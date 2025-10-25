VIDEO: conductor pierde el control y termina atropellando a dos niñas y su madre

El viernes 22 de octubre, en la localidad de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, un siniestro vial fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la esquina concurrida, donde se encontraba una heladería junto a varias instituciones educativas.

Según los registros audiovisuales, un automóvil marca Volkswagen Polo de color gris ingresó abruptamente al andén y embistió a tres personas que esperaban un transporte público, dos niñas de 7 y 11 años junto a su madre.

El conductor del vehículo, identificado como un joven de 19 años llamado Agustín Britez, comentó a los testigos y a las autoridades que "se había quedado sin frenos" justo antes del impacto.

Las imágenes muestran que luego de la colisión, varias personas que transitaban por el lugar acudieron a auxiliar a las víctimas, impulsaron el vehículo para liberar a las niñas y prestaron primeros auxilios, incluso, intervino un bombero que se encontraba cerca.



Las autoridades judiciales, con la Fiscalía a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo de Fernando Garate, ordenaron la retención del vehículo involucrado y la realización de una revisión técnica para determinar si la mecánica del automóvil falló o hubo otras causas del accidente.

En cuanto al estado de las víctimas, se informó que la madre y las dos niñas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas a un hospital local; pero dadas las evaluaciones médicas, no resultaron con lesiones que pusieran en riesgo sus vidas y fueron dadas de altas horas después.

La Fiscalía calificó provisionalmente el caso como "lesiones culposas" y el conductor, que no fue detenido, será citado a indagatoria en los próximos días.

Este hecho pone de relieve nuevamente los riesgos viales en zonas escolares y de alta concurrencia peatonal, la importancia del buen mantenimiento de los vehículos y de la vigilancia de las condiciones de tránsito en veredas y accesos.

Las autoridades locales reforzarán la inspección de los sistemas de frenos de vehículos particulares y la vigilancia en las zonas próximas a colegios en González Catán.

Se espera que los resultados de la inspección técnica al vehículo y las declaraciones del conductor arrojen luz sobre las causas exactas del siniestro y sus consecuencias legales.

Las familias de las víctimas expresaron su alivio por el desenlace, aunque destacan la necesidad de mejorar la seguridad en las aceras y zonas de espera del transporte público.