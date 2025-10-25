Asesinan a mujer delante de su hija de 5 años en calle de San Onofre, Sucre

Consternada amaneció la población de San Onofre en el departamento de Sucre por el feminicidio de Januaris del Rosario Rodríguez Julio, de 35 años de edad.

Según las indagaciones de la Policía en ese departamento, la mujer caminaba con su hija de cinco años por una calle del barrio Las Flores, cuando fue abordada por Anderson Licona Berrio, de 41 años, quien le habría propinado una puñalada en el cuello y otra en el tórax que le quitaron la vida.

Según testigos, los gritos de la menor alertaron a los vecinos que inmediatamente dieron aviso a la Policía.

Acto seguido, el hombre se lesionó con la misma arma cuando los uniformados lo interceptaron, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial donde permanece recluido.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Fuentes policiales contaron que la niña permanece bajo el cuidado de familiares de la víctima, que, al parecer, habría sostenido en el pasado una relación sentimental con el feminicida.

Los pobladores en San Onofre esperan que en los próximos días las autoridades judicialicen al señalado Anderson Licona Berrío, ya que como muchos manifiestan, su víctima era una mujer trabajadora dedicada al cuidado de su hija.

"Una vez se surtan los procedimientos legales pertinentes, se entregará información oficial conforme a los protocolos establecidos. La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos y reitera su compromiso con la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra todo tipo de violencia", consta en una comunicación de la policía de Sucre.