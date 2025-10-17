Vehículo de plataforma fue atacado a tiros en Medellín: dejó un desmovilizado de las AUC muerto

Un hecho violento se registró en las últimas horas en el barrio Belén La Gloria, en Medellín, cuando un vehículo Aveo blanco que trabaja para una plataforma de transporte fue atacado con arma de fuego, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, también blanca.

Tras lo sucedido, el copiloto del vehículo quedó muerto con varios impactos de bala en la cabeza y el ocupante de la parte de atrás resultó herido, mientras que el conductor del mismo fue el que entregó detalles a las autoridades de los hechos, luego de que hicieran presencia en el sitio uniformados que fueron alertados por la línea 123, de acuerdo con el reporte preliminar.

Según confirmó el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, la víctima es alias “el Chicky o chilas", quien tenía entre 30 y 40 años de edad y registra antecedentes por el delito de concierto para delinquir, y sería desmovilizado de las AUC del Nordeste y el Bajo Cauca.

A la par, Villa confirmó que la persona lesionada sería alias el "Pingo", quien en su momento fue cabecilla de la banda ‘Los Chivos’ y para ese momento se encontraba con permiso de 72 horas cumpliendo condena de 15 años por los delitos de homicidio agravado y tráfico y porte de armas de fuego.



Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá avanza en la investigación y seguimiento tecnológico de los dos sujetos que se movilizaban en una moto y serían los responsables de este acto de sicariato, que sería un ajuste de cuentas según indicó el funcionario.

El conductor narró a las autoridades que recogió a los pasajeros en el en el sector de Los Chivos de Belén, pero el ataque sucedió en el otro mencionado sector. Por lo pronto de los señalados sicarios se sabe que huyeron por la canalización, tras el ataque.