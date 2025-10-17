El Hospital San Vicente Fundación Medellín reporta una ocupación del 180% en urgencias de adultos. La institución pidió a la comunidad utilizar de forma responsable los servicios de emergencia para priorizar la atención de los casos más críticos

De nuevo se registran altos niveles de ocupación de las urgencias de uno de los centros asistenciales más importantes de la ciudad. Se trata del Hospital San Vicente Fundación Medellín, que recientemente dio a conocer que su servicio de Urgencias Adultos actualmente opera al 180% de su capacidad, lo que ha generado sobrecarga en la atención y mayores tiempos de espera para los pacientes.

El centro hospitalario recordó que el servicio de urgencias está destinado a personas con condiciones de salud graves o que requieren intervención inmediata, por lo que recomendó a los pacientes evaluar cuidadosamente cuándo acudir.

En los casos en que la situación médica no sea urgente, se sugiere optar por la consulta externa, las citas prioritarias con la EPS o los servicios de atención intermedia disponibles en la ciudad.



“Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que evalúe de manera responsable cuándo acudir a un servicio de urgencia. Existen diferentes mecanismos a los cuales consultar a los servicios de urgencias sin tener que acudir a un servicio de urgencias de alta complejidad, como lo son, por ejemplo, las unidades intermedias o las unidades básicas que tiene cada aseguradora”, dijo Alejandro Marín Valencia, líder clínico de Urgencias Adultos.

De acuerdo con la institución, el uso responsable del servicio es fundamental para garantizar una atención oportuna y segura a quienes enfrentan emergencias reales.

Asimismo, el San Vicente señaló, a través de un comunicado, que la actual saturación puede afectar la capacidad de respuesta y el bienestar de pacientes, familiares y cuidadores.

“Sabemos que con el uso responsable por parte de la comunidad acudiendo únicamente en los casos más críticos y complejos, podemos brindar una atención más ágil, más oportuna y más segura a los pacientes que más lo necesitan”, aseveró.

El Hospital reiteró su compromiso con el cuidado de la vida y con la prestación de servicios de alta calidad, invitando a toda la comunidad a colaborar en la protección de los recursos que hacen posible la atención de quienes más lo necesitan.

