MinInterior y Defensoría piden investigar a concejal de Medellín que salió con un bate en marcha

El Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo piden investigar al concejal Andrés Rodríguez por incidente con bate en manifestación pro palestina de hace una semana en Medellín.

Blu Radio habló con la joven denunciante del comportamiento del concejal, quien habría compartido una foto de ella con mensajes de violencia: “es un perfilamiento”.

Siguen las críticas al concejal Andrés Felipe Rodríguez, del Centro Democrático, tras lo sucedido durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino el pasado 7 de octubre de 2025 en el barrio El Poblado de Medellín.

Esta vez, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo solicitaron formalmente al Concejo de Medellín abrir una investigación disciplinaria interna contra Rodríguez, luego de su aparición con un bate de béisbol durante esta protesta.



En una carta enviada el 15 de octubre, el MinInterior recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica y calificó como preocupante que un servidor público haya protagonizado actos “amenazantes y confrontativos” hacia manifestantes. Además, pidió al Concejo evaluar si el comportamiento del cabildante vulnera el régimen ético y disciplinario de los funcionarios elegidos por voto popular

Por su parte, la Defensoría del Pueblo respaldó la solicitud e hizo un llamado a proteger los derechos de los participantes en movilizaciones sociales. La entidad también recibió la denuncia de Daniela Ospina, una joven candidata al Consejo Distrital de Juventud (CDJ), quien relató que fue intimidada y presuntamente perfilada tras estar presente como defensora de derechos humanos y prensa en este episodio. Así lo contó a Blu Radio.

“El tipo empieza a gritar en medio del Smart, guerrilleros, vine a darle palo a todos. Ahí nos percatamos de de que es el concejal, entonces pues lo grabamos y empieza, claro, a hostigar, a decir que que nos va a ir muy mal cuando ellos lleguen al gobierno nacional porque están cansados de los vándalos, que van a poner orden, que eso es libertad o muerte”, relató la joven.

Según la denunciante, personas cercanas al concejal publicaron información personal y fotografías suyas, lo que generó un ambiente de hostigamiento, con una decena de mensajes de odio y amenazas en redes sociales por parte de personas afines a esa ideología. Esto, contó, generó temor teniendo en cuenta que recientemente un candidato del CMJ fue asesinado en Chigorodó y otro más fue secuestrado en Cauca.

“Ese señor Andrés retuiteó una imagen donde aparece mi rostro encerrado en un círculo rojo. Esto es un claro perfilamiento violento además porque sentí temor, temí por mis compañeros porque el rostro de ellos también quedaba allí exhibido. Estamos en una ciudad absolutamente violenta y necesitamos garantías para participar en la democracia sin temer por la vida”, alertó.La Procuraduría General de la Nación ya había anunciado la apertura de una investigación disciplinaria contra Rodríguez por estos hechos. Sin embargo, tanto el MinInterior como la Defensoría insistieron en que el Concejo debe asumir su propia responsabilidad institucional, garantizando que se respete la protesta pacífica y que sus integrantes mantengan una conducta ejemplar frente a la ciudadanía.

El concejal Rodríguez aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre las solicitudes de investigación, pero sí sigue figurando en videos públicos con el mencionado bate e incluso criticando a quienes lo han juzgado por lo sucedido.