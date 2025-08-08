Millonaria deuda de Nueva EPS en Villavicencio: clínica Primavera cierra servicio de urgencias

Al ya colapsado sistema de salud en Villavicencio y el Meta se suma hoy el cierre del servicio de urgencias en una de las clínicas más importantes de la capital del Meta.

Se trata de la clínica Primavera que hoy hizo oficial que no atenderá a más de 1.200 usuarios de la Nueva EPS en el servicio de urgencias, esto debido a que esta entidad le adeuda más de 22.000 millones de pesos.

Duver Vargas, gerente de la clínica, señaló que solo atenderá urgencias vitales.

“A pesar de los múltiples requerimientos formales y los llamados al diálogo, Nueva EPS mantiene una deuda superior a los $22.945 millones con nuestra institución, afectando directamente la capacidad de continuar prestando servicios esenciales a su población afiliada”, señala un comunicado de la clínica.

Vargas también dijo a BLU Radio que a pesar de la situación, no hay acercamientos con la Nueva EPS para lograr una solución.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a los pacientes y a sus familias. Como institución prestadora, hemos agotado todas las vías posibles para evitar esta decisión. No obstante, sin el respaldo financiero mínimo, no es posible seguir garantizando condiciones seguras y dignas de atención”, dice la clínica.

Publicidad

Por ahora, la preocupación aumenta ante el inminente colapso del servicio de urgencias en el Hospital Departamental, a donde acudirán ahora los usuarios que dejarán de ser atendidos en la clínica Primavera.