Fingió estar muerto y sorprendió a todos en su funeral: quería saber quién lo extrañaría

En la India, un insólito caso se volvió viral luego de que un hombre fingiera su muerte y se presentara vivo en su propio funeral. El protagonista, un militar retirado de la Fuerza Aérea india identificado como Mohan Lal, de 74 años, aseguró que todo fue un “experimento social” para descubrir cuánto lo querían sus allegados.

El hombre organizó cuidadosamente la ceremonia, que se llevó a cabo en un crematorio de su aldea, donde fue trasladado envuelto en una sábana, simulando haber fallecido. Cientos de personas, entre familiares, amigos y conocidos, viajaron al lugar para rendirle homenaje, convencidos de que había muerto.

Todo transcurría con solemnidad hasta que, justo antes de iniciar el rito de cremación, Mohan Lal se levantó del ataúd, dejando a los asistentes completamente desconcertados.

“Quería presenciar en vida cuánto afecto y respeto recibiría de mi entorno”, explicó el hombre tras revelar su propósito, según medios internacionales.



Hubo ceremonia real

Durante el supuesto funeral, los presentes entonaban el tradicional canto “Ram Naam Satya Hai”, una expresión en sánscrito que significa “El nombre de Rama es la verdad”. Se utiliza comúnmente en funerales hindúes como recordatorio de que la vida física es efímera y solo lo divino es eterno.



Tras descubrir que todo se trataba de un montaje, los asistentes encendieron una imagen funeraria simbólica para cumplir con los ritos religiosos y posteriormente compartieron un banquete comunitario, como es costumbre en la tradición local.

De acuerdo con la cadena NDTV, Mohan Lal es viudo desde hace 14 años y tiene tres hijos. Además, se conoció que donó el crematorio donde se realizó la ceremonia, lo que facilitó llevar a cabo el ritual completo.