Padre descubrió en funeral que su hija de 14 años murió tras someterse a cirugía estética

La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años en Durango, México, ha generado conmoción. Su padre, Carlos Arellano, denunció que la menor perdió la vida tras someterse a varias intervenciones estéticas sin su consentimiento.

Según su testimonio, él se enteró de lo ocurrido recién durante el funeral, al notar en el cuerpo de su hija cicatrices e implantes que confirmaban que había sido operada. “El certificado de defunción decía que había muerto por una enfermedad respiratoria, pero eso no es verdad. Intentaron ocultar lo que realmente pasó”, expresó el hombre, aún entre el dolor y la indignación.

De acuerdo con las primeras versiones, la madre de la menor y su pareja —un médico cirujano— organizaron el procedimiento como un “regalo” anticipado de quinceañera. El 12 de septiembre, Paloma Nicole fue sometida a un aumento de busto, liposucción y transferencia de grasa a los glúteos.

Su padre asegura que todo se realizó a espaldas suyas. Él había planeado obsequiarle un viaje a Europa por sus 15 años, que cumpliría en enero de 2026.



Paloma Nicole y su papá Foto: redes sociales

Tras la operación, el estado de salud de la adolescente se complicó rápidamente: sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladada de urgencia a cuidados intensivos. Permaneció en coma hasta que falleció una semana después.

El certificado de defunción oficial señala “edema cerebral por enfermedad respiratoria” como causa de muerte. No obstante, Carlos Arellano insiste en que la verdadera razón fue la cirugía estética y exige que se investigue a todos los responsables, incluido el padrastro, presunto autor de la intervención.

“Quiero que se sepa la verdad y que no quede impune lo que le hicieron a mi hija”, declaró.