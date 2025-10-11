Hombre fingió ser un paciente y atacó a un odontólogo en su consultorio

Un violento ataque con arma de fuego se registró en Independencia, Perú, dejando a un odontólogo de 39 años gravemente herido dentro de su propio consultorio.

El agresor llegó a la vivienda a bordo de una motocicleta, tocó el timbre y fue recibido personalmente por el profesional de la salud. Según versiones de testigos a medios locales y registros de cámaras de seguridad, ambos ingresaron al local, pero segundos después se escucharon múltiples disparos.

La Policía ha detallado que la víctima fue impactada en zonas vitales, recibiendo balazos en la cabeza, el pecho y las piernas. Tras perpetrar el ataque, el delincuente huyó llevándose únicamente el teléfono del odontólogo.

Tras el atentado, el sujeto gravemente herido fue auxiliado de inmediato por su familia y trasladado de urgencia a la clínica Jesús del Norte. Debido a la severidad de las heridas, el odontólogo de 39 años fue sometido a una compleja cirugía de emergencia, pero permanece internado en la unidad de cuidados intensivos bajo constante evaluación médica.



“La bala ingresó a la altura del pecho, lado derecho, y vi que su cabeza estaba llena de sangre. Supongo que los dos balazos que escuché fueron en esas dos partes”, contó uno de los vecinos a medios locales.

Mientras la familia ha evitado dar declaraciones, manifestando gran desesperación por el grave estado de salud del odontólogo, vecinos de la zona han alzado su voz para exigir mayor presencia de las autoridades ante el aumento de hechos violentos y robos reportados en la zona en las últimas semanas.

El caso está en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia, que se encuentra analizando los videos de cámaras para identificar al sujeto y poder dar con su paradero.

Aunque aún no se confirman las motivaciones detrás del ataque, las autoridades han señalado que la principal hipótesis gira en torno a un ajuste de cuentas o extorsiones de grupos armados.

Estos son los videos