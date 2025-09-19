En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre murió tras caer al vacío luego de tropezar en pleno trabajo: quedó en video

Hombre murió tras caer al vacío luego de tropezar en pleno trabajo: quedó en video

El hombre perdió el equilibrio y cayó desde gran altura cuando se encontraba trabajando.

Hombre murió tras caer al vacío luego de tropezar en pleno trabajo
Hombre murió tras caer al vacío luego de tropezar en pleno trabajo
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Un trágico accidente laboral quedó registrado en video en Jodhpur, India, donde un joven perdió la vida tras caer al vacío desde un edificio antiguo mientras realizaba sus labores.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad instalada en el inmueble, muestran al trabajador supervisando unos paquetes, aparentemente en una empresa de paquetería. Vestía una camiseta, pantalón de mezclilla y estaba descalzo, con una bebida en la mano.

En la grabación, que registra la fecha del 9 de septiembre en horas de la tarde, se observa cómo acomoda los bultos y luego se da la vuelta para revisarlos desde otro ángulo. En ese momento, con la espalda hacia una pequeña barda de apenas 50 centímetros de altura, el hombre retrocede sin percatarse del riesgo. Al chocar contra el parapeto, pierde el equilibrio, intenta sostenerse con una de sus manos, pero finalmente cae al vacío.

El video, de 19 segundos de duración, concluye cuando dos compañeros de trabajo se acercan alarmados al borde para verificar lo ocurrido. La caída resultó mortal para el hombre.

En India, las construcciones antiguas o informales suelen tener parapetos bajos, muy por debajo de los estándares internacionales de seguridad, que recomiendan muros de entre 90 centímetros y 1,20 metros para prevenir caídas. En el país se han reportado múltiples incidentes relacionados con estructuras inadecuadas en zonas de trabajo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Noticias Internacionales

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad