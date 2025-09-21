Hombre perdió la vida tras ataque mientras pintaba la fachada de su casa: había estado en la cárcel

Un caso de violencia se registró en la mañana del pasado lunes 15 de septiembre de 2025 en Pará, en Brasil, donde un hombre perdió la vida tras un ataque de sicarios mientras pintaba su casa.

La víctima fue identificada como Antonio Oliveira do Nascimento Júnior, de 41 años, conocido en el sector como Mosquito. El crimen ocurrió a plena luz del día mientras la víctima se encontraba pintando la fachada de una casa.

El atroz ataque fue ejecutado por sicarios y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector. Los videos serán pieza clave en la investigación que adelantan las autoridades para identificar a los responsables y dar con su paradero.

En uno de los videos, difundo en redes sociales, se puede observar como llegan dos hombre a bordo de una moto. Posteriormente, el pasajero del vehículo bajó y sin mediar palabra ni intentar robarlo, caminó directamente hacia la víctima, que estaba subida a una escalera pintando la fachada de la casa y abrió fuego.



Los impactos provocaron la caída inmediata del hombre al suelo, donde el agresor lo remató con al menos tres disparos adicionales. Según los reportes oficiales de las autoridades, el hombre murió al instante en el lugar.

El ataque duró apenas unos segundos antes de que los homicidas huyeran en la moto. La Policía Civil de Capanema indicó que ha iniciado una investigación formal, manejando la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Según las autoridades, Antonio Oliveira tenía antecedentes y había sido capturado en al menos tres ocasiones en el 2020, 2021 y 2024, todas ellas vinculadas al tráfico de drogas.

Debido a este historial, las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a disputas del narcotráfico local. Aunque la Policía Militar ha desplegado operativos para localizar a los sospechosos y las autoridades están recopilando testimonios, hasta el momento no hay ninguna captura.

Este es el video