Sujeto acabó con la vida de hombre que se encontraba esperando un bus: agresión quedó en video

Brasil está conmocionado por un impactante crimen que cobró la vida de 3 personas de una familia, presuntamente en un intento de robo en horas de la madrugada, y de un sujeto que esperaba un bus.

Los hechos se registraron en la ciudad de Pará, específicamente el municipio de Tucuma, en Brasil, en la madrugada del pasado 13 de septiembre, alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un hombre armado con un cuchillo apuñaló y asesinó ana pareja al interior de su casa.

Este hecho dejó a una persona herida y tres fallecidos, según los reportes oficiales de las autoridades,

Posterior al ataque, el sujeto se dirigió a una estación de buses y acabó con la vida de otro hombre que se encontraba en el lugar esperando su transporte.



Videos de cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el agresor se abalanza sobre su víctima, propinándole al menos seis puñaladas antes de alejarse con total tranquilidad.

En el video se puede observar como la víctima está tendida en el suelo, perdiendo mucha sangre mientras le pide al agresor que pare. Posterior al ataque, se acomoda su gorra y cae sin vida al suelo.

El atacante regresa y observa la escena, acomodando el cuerpo y propinando más puñaladas hasta asegurarse que el sujeto esté sin vida. Al percatarse de la presencia de una cámara en el lugar, la mira fijamente y pone su dedo en la boca, haciendo una seña de silencio.

Publicidad

Tras el ataque, un testigo se comunicó con las autoridades para reportar el cuerpo tendido en la calle.

El video de la agresión se volvió viral en redes sociales, causando una gran indignación entre los residentes de la zona, quienes exigen la captura de este sujeto, afirmando que representa un peligro para la sociedad.

Imágenes sensibles