En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre perdió la vida tras ser atacado en un restaurante junto a su compañero: esto se sabe

Hombre perdió la vida tras ser atacado en un restaurante junto a su compañero: esto se sabe

En videos difundidos en redes sociales se puede observar como el sicario habría intentado disparar contra el acompañante del funcionario, pero el arma se trabó, lo que permitió que el segundo hombre se arrojara al suelo y saliera ileso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad