Hombre perdió la vida tras ser atacado en un restaurante junto a su compañero: esto se sabe

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Quito en la tarde del jueves 6 de noviembre, luego de que el jefe de seguridad informática de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fuera asesinado a tiros en un restaurante del norte de la ciudad.

La víctima, un funcionario de 53 años adscrito a la Dirección Informática de la entidad, fue atacado pasadas las 2:00 de la tarde mientras almorzaba con un compañero cerca de la sede principal de la ANT.

De acuerdo con testigos, un hombre que vestía camiseta roja y casco de motociclista ingresó al establecimiento y disparó directamente contra el funcionario. En el lugar se hallaron al menos seis casquillos.

Además, en videos difundidos en redes sociales se puede observar como el sicario habría intentado disparar contra el acompañante del funcionario, pero el arma se trabó, lo que permitió que el segundo hombre se arrojara al suelo y saliera ileso.



Personal de la Policía Nacional y de Criminalística acordonó la zona y adelantó la inspección técnica del lugar mientras se levantaba el cuerpo de la víctima.

Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con redes de corrupción que han infiltrado distintas agencias de tránsito en Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el ataque ocurrió en un momento clave, justo cuando la ANT ejecutaba el cambio de claves de acceso en sus sistemas informáticos, tras intervenciones policiales en agencias presuntamente controladas por el crimen organizado.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito condenó el “vil y cobarde acto” y advirtió que “no cederá ante ningún intento de desestabilización”.

"Este lamentable hecho no solo representa una pérdida irreparable para nuestra institución, sino también un atentado directo contra el derecho a la vida y la seguridad de todos los ecuatorianos", añadieron.

Este es el segundo atentado contra un funcionario de la ANT en los últimos tres años. En 2022, el exdirector Informático de la entidad también fue víctima de un ataque similar.

