Hombre presuntamente acabó con la vida de su hermana por conflicto familiar: esto se sabe

Un terrible caso ha conmocionado a la comunidad internacional tras conocerse un video donde se evidencia como un sujeto acaba con la vida de una mujer a disparos.

Los hechos se registraron el pasado 4 de abril de 2025, sobre las 5:30 de la tarde, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Beatriz Linares Calamita, una mujer de 60 años, presuntamente asesinada a manos de su propio hermano, Pedro Pablo Linares, de 58 años, en Miami-Dade.

En cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el momento exacto de este crimen. El video muestra a un hombre, con su cara cubierta por una tapabocas, un gorro, guantes plásticos azules y una camiseta con la figura de una calavera, entrando al lugar donde estaba trabajando como notaria la víctima.

El presunto asesino se acercó al escritorio de Beatriz y le disparó en varias ocasiones. Según las autoridades, el agresor le propinó cerca de once disparos en varias partes del cuerpo, y tras un breve intento de huida, regresó para rematarla con un disparo en la cabeza.

El esposo de la mujer, quien se encontraba en el lugar, escuchó los disparos y afirmó que alcanzó a ver a su cuñado huyendo. Linares azotó la puerta y se dio a la fuga en una camioneta plateada.

Este es el video

Publicidad

Aunque las autoridades se hicieron presentes rápidamente, fue demasiado tarde, pues la mujer falleció en el lugar de los hechos. En el momento del ataque, Beatriz se encontraba hablando con un cliente, que logró salir corriendo.

Según medios locales, el motivo del crimen se remonta a un fuerte conflicto familiar, porque días atrás Beatriz había sacado a su hermano de la casa de su madre. Las autoridades creen que el sujeto llegó a la oficina con la intención de dispararle sin provocación alguna.

Pedro Pablo Linares fue capturado en Louisiana el 15 de julio y posteriormente extraditado a Miami-Dade, donde enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato en primer grado por la muerte de su hermana.