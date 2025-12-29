En vivo
Hombre que acabó con la vida de nueve personas, entre ellos, 5 niños, se quitó la vida en la cárcel

Hombre que acabó con la vida de nueve personas, entre ellos, 5 niños, se quitó la vida en la cárcel

El hombre, que según versiones preliminares presentaba "trastornos mentales", mató a cuatro de sus hijos, cuyas edades oscilaban entre los 5 y 15 años, así como a otras cinco personas de la comunidad, de entre 7 y 80 años.

