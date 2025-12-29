Hombre que acabó con la vida de nueve personas, entre ellos, 5 niños, se quitó la vida en la cárcel

La policía del país sudamericano Surinam arrestó el pasado domingo 28 de diciembre, en el este de Paramaribo, a un hombre acusado de asesinar con un arma blanca a cuatro adultos y cinco niños, además de dejar a dos personas gravemente heridas.

De acuerdo con la prensa local, vecinos del distrito de Commewijne señalaron que el sospechoso presentaba problemas de salud mental y que cuatro de las víctimas serían sus hijos. Tras el ataque, la zona fue acordonada por las autoridades.

Antes de los hechos, el hombre habría sostenido una discusión telefónica con su esposa y, posteriormente, atacó a su hija menor, propinándole 44 puñaladas en la cocina de la vivienda, antes de que ocurrieran los demás sucesos.

En un comunicado, la policía confirmó que un menor y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Académico de Paramaribo, donde permanecen bajo atención médica.



Por su parte, el gobierno de Surinam anunció que brindará apoyo psicológico profesional a los familiares de las víctimas y que asumirá los gastos funerarios, según informó la Presidencia en una declaración oficial.



Hombre que acabó con la vida de 4 de sus hijos se suicidó

El hombre que mató a nueve personas, incluidos cinco niños, la noche del sábado, 27 de diciembre, en Paramaribo, se suicidó en prisión, según lo anunciado por la policía de Surinam en un comunicado este lunes.

El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, "se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de Keizerstraat" en la capital Paramaribo, informó la policía.

Su muerte se confirmó alrededor de las 9:00 de la mañana hora Colombia (11:00 a. m. hora local).

Durante su arresto, el hombre recibió disparos de bala en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.

La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que "deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños".

"En un momento en el que familia y amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso", remarcó.