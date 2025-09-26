Hombre se salvó de ser arrollado por un bus con maniobra de película de acción

En cuestión de segundos la vida de una persona puede cambiar radicalmente, por eso, tomar una buena decisión puede ser determinante y esto lo vivió un hombre que, rápidamente, tuvo que decidir sobre su propio futuro para salir ileso de lo que hubiese sido un trágico accidente de tránsito.

El hecho se dio en Ecuador, específicamente en San Placido, en donde un trabajador de una reconocida compañía de buses de ese país actuó rápidamente para lanzarse del vehículo un segundo antes de que este se viera envuelto en un accidente de tránsito, que pudo costarle la vida.

Él iba en la parte delantera del bus y se percató que el vehículo se quedó sin frenos por lo que notó que una colisión era algo inminente, por eso, rápidamente se acomodó al lado de la silla del copiloto y sin pensarlo dos veces se lanzó como si de una película de acción se tratara.

En el mismo video se ve que en medio de la adrenalina, este hombre se puso de pie como si nada, pero asustado por lo sucedido y se alejó del punto en donde ocurrió el accidente de tránsito, mientras el vehículo quedó con la parte delantera totalmente destruida.



Hombre se salvó de ser arrollado por un bus con maniobra // Foto: Instagram @radiovisionmanabi

“De película como salta antes del choque”, “Dios le dio una segunda oportunidad”; “Dios, está vivo de milagro”; “Nadie actúa así normalmente, eso es porque tiene un destino inmenso”; “Ni Tom Cruise te hace algo así de rápido”, fueron algunos comentarios en redes sociales por este video.

De acuerdo con versiones preliminares de autoridades locales, el accidente se produjo por una falla mecánica en el bus, que impactó con otro bus y dejó varios heridos al igual que daños materiales. El vehículo que fue impacto se encontraba recogiendo a un pasajero.

El hombre que se lanzó del bus en movimiento terminó ileso y fuera de peligro.