Un caso ha impactado a la comunidad internacional por el asesinato de una menor de edad, de solo 12 años, en Nicaragua.

La menor, identificada como Ashley Martínez García, vivía junto a sus tíos y abuela paterna. Según medios locales, la justicia nicaragüense dictó pena máxima contra tres hombres implicados en el asesinato y abuso sexual.

Las investigaciones revelaron que Fernando Luján Romero Espinales, un chatarrero de 46 años que frecuentaba la vivienda, fue presuntamente el autor intelectual del crimen.

Según la acusación fiscal y los reportes de las autoridades, Romero le pagó a Francisco Javier Martínez Moreno, de 39 años, tío en segundo grado de la niña, para que la sacara de su casa con engaños.

Hombres presuntamente abusaron y acabaron con la vida de su sobrina: autoridades investigan

El 22 de julio de 2025, alrededor de las 4:30 de la tarde, Francisco llevó a la niña a un lugar cerca de su casa, donde la esperaban Jorge Antonio Martínez Jirón, de 32 años, también tío en segundo grado de la víctima, y Romero.

Allí, presuntamente los tres hombres abusaron sexualmente a la niña antes de acabar con su vida. El informe de la Policía y el dictamen del Instituto de Medicina Legal determinaron que la muerte fue provocada por un trauma craneoencefálico severo, resultado de golpes contundentes.

Tras cometer el crimen, arrastraron el cuerpo unos 200 metros y lo dejaron semienterrado. Sin embargo, el cuerpo de la menor fue hallado por sus familiares en la tarde del jueves 24 de julio, un día después de haber sido reportada como desaparecida.

Cabe resaltar que en la audiencia, los señalados admitieron su culpabilidad y aceptaron los cargos.

Por su parte, en un comunicado las autoridades señalaron que "el hallazgo se produjo aproximadamente a 200 metros de su vivienda. El cuerpo fue encontrado en estado semidesnudo, parcialmente evidencias de violencia. La menor residía junto a su abuela paterna, Nidia Mercedes Martínez González, de 70 años, quien notificó a la Policía Nacional sobre su desaparición".

La familia, destrozada, pide justicia, mientras los vecinos de la menor la describen como un niña alegre, amorosa y juiciosa.